ROUNDUP/Aktien New York: Technologiewerte heizen Erholungsrally weiter an

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich die Stimmung der Anleger zur Wochenmitte weiter deutlich aufgehellt. Insbesondere Technologiewerte zogen am Mittwoch an. Sie profitierten von positiv aufgenommenen Quartalszahlen von Facebook und eBay.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 1,15 Prozent auf 25 160,68 Punkte. Mit einem Zuwachs von mehr als eineinhalb Prozent hatte der US-Leitindex bereits am Dienstag ein starkes Erholungssignal kurz vor dem Abschluss eines turbulenten Börsenmonats gesetzt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 1,3 Prozent auf 2717,57 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 überwand zwischenzeitlich wieder die Marke von 7000 Punkten und lag zuletzt 2,18 Prozent höher bei 6958,54 Punkten.

Gute Nachrichten kamen auch von der Konjunktur: Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt außergewöhnlich gut. Nach Zahlen des Dienstleisters ADP wurden in der Privatwirtschaft im Oktober 227 000 neue Jobs geschaffen. Das ist der höchste Zuwachs seit Februar. Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Anstieg um 187 000 Arbeitsplätze gerechnet.

Im Dow steht gleichwohl aktuell für den Oktober ein Verlust von rund 5 Prozent zu Buche. Ein Mix aus Belastungsfaktoren, darunter die Spannungen im Handelskonflikt mit China, lässt die Anleger weiter nervös agieren. US-Präsident Donald Trump sorgte nun gerade in diesem Punkt zuletzt für Erleichterung - am Vorabend hatte er in einem Fernsehinterview einen "großartigen Deal" mit der Volksrepublik angekündigt.

Unter den Technologiewerten setzte Facebook ein positives Ausrufezeichen: Die Quartalszahlen des Online-Netzwerkes fielen nicht so schlecht aus wie befürchtet. Damit verteuerten sich die Aktien um mehr als 5 Prozent.

Bei der Online-Handelsplattform eBay lief es zuletzt ebenfalls besser als erwartet. Insofern gewannen die Anteilsscheine gut 3 Prozent.

Darüber hinaus machte der Mobilfunker Sprint (Sprint Nextel) auch im abgelaufenen Quartal Gewinn und rüstet sich mit besseren Aussichten für die geplante Übernahme durch die Telekom-Tochter T-Mobile US. Die Anleger feierten die Nachrichten: Die Papiere zogen um mehr als 10 Prozent an. T-Mobile US selber setzte den Wachstumskurs im Sommer fort und gewann viele neue Kunden hinzu, und die Papiere schnellten um rund 8 Prozent in die Höhe./la/nas