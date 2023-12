ROUNDUP/Aktien New York: US-Börsen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte zuletzt um 0,23 Prozent auf 37 473,34 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,24 Prozent auf 4765,96 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,34 Prozent auf 16 833,83 Zähler.

An einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen an den US-Börsen dürfte vor diesem Hintergrund schwach ausfallen, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist

Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten zwar einen weiteren Preisanstieg. Die Erwartungen von Experten wurden allerdings teilweise nicht erfüllt.

Fedex (FedEx) legten als einer der besten Werte im S&P 500 um knapp 2 Prozent zu. Der Logistiker hatte angekündigt, für einer Milliarde US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen zu wollen.

Am Indexende verloren Bristol Myers Squibb (Bristol-Myers Squibb) 1,6 Prozent. Der Pharmakonzern will für 4,1 Milliarden Dollar den Medikamententwickler Rayzebio kaufen. Der Preis für dessen Anteile verdoppelte sich auf 61,40 Dollar. Bezahlen will Bristol je Anteilschein 62,50 Dollar./he