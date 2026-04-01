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ROUNDUP/Aktien New York: Verhaltener Start nach Freitagsrally - Nahost im Blick

20.04.26 16:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.336,2 PKT -132,3 PKT -0,54%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.099,9 PKT -26,2 PKT -0,37%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des NASDAQ 100 starten die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag verhalten in die neue Woche. Im Fokus der Anleger blieb die unsichere Lage in Nahost - vor allem wegen der als Transportweg wichtigen Straße von Hormus, deren am Freitag vom Iran verkündete Öffnung nur von kurzer Dauer war.

Der marktbreite S&P 500 gab nach einer Handelsstunde aber nur leicht um 0,08 Prozent auf 7.120 Punkte nach, während sich der stark auf Technologiewerte konzentrierte Nasdaq 100 0,2 Prozent schwächer bei 26.616 Zählern zeigte. Der Dow Jones Industrial war zuletzt weniger dynamisch gestiegen und ohne Rekorde geblieben. Der Wall-Street-Leitindex zeigte sich nun mit 49.435 Punkten fast auf Vortagsniveau.

Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch ist der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran weiter offen. Für Spannungen sorgt vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus, wo die US-Marine am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen getroffen.

Unter den Einzelwerten setzten Software-Aktien, angeführt von Salesforce und Adobe, ihren jüngsten Erholungsversuch fort. Für den Dow eine Stütze waren außerdem einige solide Werte aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen.

Im Technologiebereich war das Bild insgesamt durchwachsen. Im Chipsektor waren Marvell Technology mit einem Kurssprung um 4,3 Prozent eine starke Ausnahme. Wie der US-Online-Dienst "The Information" berichtete, verhandelt Google (Alphabet C (ex Google)) mit dem Halbleiterhersteller über die Entwicklung zweier neuer Chips, die KI-Modelle effizienter ausführen sollen.

Die wieder anziehenden Ölpreise machten sich bei einigen Fluggesellschaften wieder belastend bemerkbar. American Airlines verloren in der Branche besonders deutliche 4,2 Prozent, nachdem am Freitag nach Börsenschluss einem zuletzt diskutierten Zusammenschluss mit United Airlines eine Absage erteilt wurde. United-Titel litten darunter mit 1,2 Prozent weniger stark. Beim Konkurrenten Delta (Delta Air Lines) stieg der Kurs etwas.

Negativ auf sich aufmerksam machten noch die Aktien von AST SpaceMobile (AST SpaceMobile A), die um acht Prozent absackten. Der Entwickler eines weltraumgestützten Mobilfunknetzwerks gab bekannt, dass eine Rakete von Jeff Bezos' Firma Blue Origin einen neuen Satelliten zu tief abgesetzt habe. AST SpaceMobile verfolgt mit seinen Satelliten das Ziel, in der Smartphone-Anwedung Funklöcher zu schließen./tih/he

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