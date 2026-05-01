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ROUNDUP/Aktien New York: Verluste - Iran-Sorgen und Inflation

12.05.26 16:37 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Sorgen vor einer erneuten Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran haben die Wall Street am Dienstag belastet. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden. Das bremste die jüngste Rally. Die kürzlich veröffentlichten Verbraucherpreise zeigten zudem, dass der Iran-Krieg die Inflationsrate im April erneut nach oben getrieben hat.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Geschäft um 0,6 Prozent auf 49.410 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 7.377 Zähler. Für den technologielastigen und damit konjunktursensiblen NASDAQ 100 ging es um 0,9 Prozent auf 29.057 Punkte nach unten. Dieser hatte ebenso wie der S&P 500 zu Wochenbeginn Rekordhöhen erklommen.

In den vergangenen Wochen hätten Unternehmensberichte die geopolitischen Risiken eine Zeit lang verdrängt, hieß es am Markt. Nun aber kamen von Seiten der Berichtssaison auch vermehrt schlechte Nachrichten. Der Kurs von ZoomInfo Technologies etwa stürzte um fast ein Drittel ab, nachdem der Datensoftware-Anbieter unter seinen Anlegern mit einem enttäuschenden Ausblick Wachstumssorgen geweckt hatte.

Gitlab (Gitlab A), Hims & Hers Health (HimsHers Health) und Under Armour sackten um 8 bis 18 Prozent ab. Das Tech-Unternehmen Gitlab sorgte mit angekündigten Stellenstreichungen für Aufsehen, während die beiden anderen Unternehmen aus dem Telemedizin- und Sportartikelbereich mit Gewinnausblicken die Erwartungen verfehlten.

Das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power hingegen überzeugte seine Anleger mit den Zahlen zum ersten Quartal. Analysten lobten, dass große Kunden wie Amazon und Walmart das Wachstum vorantrieben. Die Anteilscheine von Plug Power gewannen gut sechs Prozent.

Die Aktien des Drohnen-Spezialisten Aevex (AEVEX A) schnellten nach positiven Äußerungen von Analysten um mehr als zwölf Prozent nach oben. Seit dem Börsengang im April bleibt die Kursentwicklung aber durchwachsen. Gelobt wird das Wachstumspotenzial, doch es gibt auch kritische Stimmen zur derzeit hohen Abhängigkeit als Lieferant der Ukraine.

Der Kurs von Wendy's (The Wendys) zog um fast 13 Prozent an. Der "Financial Times" zufolge bemüht sich der bereits beteiligte Finanzinvestor Trian um die Unterstützung anderer Investoren für eine Übernahme der Fast-Food-Kette./la/he

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