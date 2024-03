ROUNDUP/Aktien New York: Verluste nach Industriedaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag auf einem insgesamt hohen Niveau zunächst Verluste verzeichnet. In der ersten Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,24 Prozent auf 38 812,74 Punkte. Auf Wochensicht wäre das aber noch ein knappes Plus von 0,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,54 Prozent auf 5122,47 Punkte nach.

Beim technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 stand am Freitag ein Kursrückgang um 0,93 Prozent auf 17 846,81 Punkte zu Buche, womit sich ein ähnlich hohes Wochenminus abzeichnet.

Februar-Daten zur US-Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung kamen bei den Anlegern schlecht an. Der bereits früher veröffentlichte Empire-State-Index, der für den März eine überraschend deutliche Verschlechterung der Industriestimmung im US-Bundesstaat New York belegte, bewegte dagegen kaum. Auch das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen ließ die Aktienkurse kalt.

Unter Druck gerieten am Freitag die Anteilsscheine von Nasdaq-100-Schlusslicht Adobe mit einem Abschlag von zuletzt fast 14 Prozent. Der Softwarekonzern enttäuschte mit seinem Ausblick auf das Geschäft im laufenden Quartal. Anleger haben Adobe besonders im Blick, seit die Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz mehr Start-ups hervorbrachten, die Bildinhalte generieren können. Analyst Kash Rangan von der US-Investmentbank Goldman Sachs erklärte die Kursverluste mit Skepsis an den Zielen für das Geschäftsjahr 2024, die unter seinen optimistischeren Prognosen liegen.

Auch das Softwareunternehmen Smartsheet und der Kosmetik- und Pflegeproduktehersteller Ulta Beauty konnten mit ihren Geschäftszielen nicht überzeugen: Die Aktien büßten 4,5 beziehungsweise 7,1 Prozent ein.

Halbleiterwerte gerieten ähnlich wie bereits in Europa unter Druck. Die chinesische Regierung drängt heimische Elektroautobauer wie BYD und Geely dazu, deutlich mehr Elektronikchips von chinesischen Anbietern zu kaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg erfuhr. Damit solle Chinas Halbleiterindustrie gestärkt und die Abhängigkeit von westlichen Lieferungen verringert werden. Im Nasdaq 100 zählten NXP Semiconductors und Analog Devices mit Kursabschlägen von 2,9 und 2,4 Prozent hinter Adobe zu den größten Verlierern./gl/mis