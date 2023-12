ROUNDUP/Aktien New York: Verluste zum Wochenstart

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt starken Lauf am Montag nachgegeben. Nach der fulminanten Rally im November legten die Anleger nun eine Pause ein, hieß es aus dem Handel. Frische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So sind die Auftragseingänge der US-Industrie im Oktober stärker als erwartet gefallen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte zuletzt 0,42 Prozent tiefer bei 36 092,03 Punkten. Am Freitag war der US-Leitindex erstmals wieder seit Januar 2022 über 36 000 Punkte gestiegen und damit dicht an sein Rekordhoch. Der marktbreite S&P 500 fiel am Montag um 0,96 Prozent auf 4550,40 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 1,78 Prozent auf 15 712,88 Zähler.

Vor der letzten Zinssitzung der Fed 2023 in der kommenden Woche herrsche Unsicherheit, zumal zuvor noch ein paar wichtige Wirtschaftsdaten auf der Tagesordnung stünden, sagte ein Aktienmarktstratege. Dabei dürften nicht nur US-Daten Beachtung finden. Auch Inflationssignale aus China werden erwartet.

Belastend wirken sich zunehmende Sorgen um eine weitere Eskalation im Nahost-Konflikt aus. Während Israels Bodentruppen ihre Kämpfe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ausweiten, befeuern die von Israels Erzfeind Iran unterstützten Huthi-Rebellen den Nahost-Konflikt durch erneute Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer.

Unter den Einzelwerten rücken die Aktien des Fahrdienstleisters Uber, des IT-Dienstleisters Jabil (Jabil Circuit) und des Baustoffherstellers Builders Firstsource in den Blick. Die Papiere der drei Unternehmen werden vom 18. Dezember an im S&P 500 vertreten sein. Ausscheiden müssen Sealed Air, Alaska Air und SolarEdge Technologies. Uber zogen um 5,1 Prozent an, während Jabil 2,1 Prozent verloren und Builders FirstSource 0,8 Prozent einbüßten.

Nach deutlichen Gewinnen des Bitcoin legten Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen erheblich zu. Die bedeutendste Kryptowährung überschritt die Marke von 42 000 US-Dollar und ist zurück auf dem höchsten Stand seit April 2022. Die Aktien von Coinbase, einer Handelsplattform für Kryptowährungen, gewannen 3,1 Prozent. Die Papiere des Krypto-Schürfers Marathon Digital sprangen um 6 Prozent nach oben und jene von Riot Platforms um 7,1 Prozent. Für die Titel des Software-Entwicklers MicroStrategy ging es um 5,3 Prozent hoch./edh/jha/