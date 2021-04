ROUNDUP/Aktien New York: Vor Fed-Protokoll wenig Bewegung auf hohem Niveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank haben sich die New Yorker Aktienindizes im frühen Mittwochshandel nur wenig von der Stelle bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) kam mit plus 0,04 Prozent auf 33 445,25 Zähler ebenso kaum voran wie der marktbreite S&P 500 mit plus 0,02 Prozent auf 4074,83 Punkte. Beide Indizes bleiben damit aber in der Nähe ihrer Rekordstände. Auch der technologielastige NASDAQ 100 notierte mit plus 0,04 Prozent auf 13 583,36 Punkten kaum verändert.

Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung könnte im späten Aktiengeschäft noch für Bewegung sorgen. Nach Einschätzung des Analysten Stephen Innes vom Broker Axi dürften die Investoren die Aussagen der Notenbanker vor allem auf Hinweise auf eine zukünftig nicht mehr ganz so lockere Geldpolitik durchleuchtet werden. Ein allmählicher Anstieg der US-Renditen hält der Experte für keinen Beinbruch für risikoreiche Anlagen wie Aktien. Allerdings gebe es unter den Fed-Gouverneuren auch solche, die Stützungsmaßnahmen lieber früher als später zurückfahren wollten.

Gesucht waren am Mittwoch Aktien von Kreuzfahrtanbietern. Die US-Behörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) stellte für den Sommer eine Wiederaufnahme von Kreuzfahrten in Aussicht gestellt, wenn auch zunächst mit Einschränkungen. Carnival, Norwegian Cruise Lines (Norwegian Cruise Line) und Royal Caribbean (Royal Caribbean Cruises) gewannen zwischen vier und sechs Prozent.

Auch das Angebot des US-Präsidenten Joe Biden an alle Erwachsenen für eine Impfung ab Mitte April dürfte dem Tourismus Auftrieb geben, sagten Börsianer. Die Papiere der Fluggesellschaften American Airlines und United Airlines gewannen 1,7 beziehungsweise 2,7 Prozent.

Die Aktien von Beyond Meat legten um rund ein Prozent zu. Der Hersteller veganer Fleischersatzprodukte kündigte die Eröffnung einer Produktion in China an./ajx/he