ROUNDUP/Aktien New York: Vorübergehende Unsicherheit weicht wieder

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach jüngsten Inflationszahlen haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Nachdem der Anfangsschwung zunächst nachgelassen hatte, notierten die großen Indizes zuletzt wieder alle klar im Plus. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) nach knapp einer Stunde des Handels 0,49 Prozent auf 33 850,12 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,32 Prozent auf 13 005,94 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stand 0,47 Prozent höher auf 4128,16 Punkten. Im späten Handel wird noch das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung veröffentlicht, das neue Aufschlüsse über die weitere US- Geldpolitik geben könnte.

Die hohe Inflation in den USA schwächte sich im März stärker ab als erwartet. Die Verbraucherpreise kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent. Das ist der niedrigste Anstieg seit Mai 2021. Im Februar hatte die Rate noch bei 6,0 Prozent gelegen. Analysten monierten aber die immer noch hohe Kerninflation. Es steige wohl die Chance, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Zinssitzung eine weitere letzte Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte vornehme, schrieb Paul Ashworth von Capital Economics.

Aus Unternehmenssicht stehen zur Wochenmitte zwei Übernahmen im Anlegerfokus: So hat der Finanzinvestor Brookfield Infrastructure Partners (Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units) eine Vereinbarung zum Kauf des Container-Unternehmens Triton International für 4,7 Milliarden Dollar getroffen. Das Kaufgebot belaufe sich auf 85 Dollar je Triton-Aktie, ein Aufschlag von 35 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag, teilten beide Unternehmen mit. Einschließlich der Schulden von Triton hat das Geschäft einen Wert von 13,3 Milliarden Dollar. Die Triton-Aktien schnellten um 32,5 Prozent auf 83,50 Dollar hoch, die Brookfield-Papiere traten auf der Stelle.

Der Mischkonzern Emerson Electric will das Hightech-Unternehmen National Instruments übernehmen. Die Emerson-Titel sanken um 1,1 Prozent, die von National Instruments gewannen 9,5 Prozent auf 57,59 Dollar.

Die Ergebnisse der US-Fluggesellschaft American Airlines blieben im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien rutschten um 7,8 Prozent ab.

Die Anteile von Cirrus Logic sackten um 10,8 Prozent ab. Zuvor hatte der Haitong-Tech-Analyst Jeff Pu berichtet, dass Apple sein nächstes iPhone-Modell - entgegen bisherigen Spekulationen - nun doch nicht mit sogenannten Solid-State-Lautstärketasten (nicht-physischen Tasten) ausstatten wird. Laut Pu braucht Apple mehr Zeit, um die haptischen Motoren zu entwickeln, die für diese neuen Tasten erforderlich sind. Cirrus Logic ist Produzent dieser Tasten./ajx/he