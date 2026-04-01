ROUNDUP/Aktien New York: Waffenruhe in Nahost treibt Erholung kräftig an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch nach kräftigen Kursanstiegen in Asien und Europa auch an den US-Börsen für deutliche Gewinne gesorgt. An den Märkten herrscht Erleichterung über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus wieder geöffnet werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport.

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Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 2,4 Prozent auf 47.691 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,2 Prozent auf 6.760 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 2,7 Prozent auf 24.866 Punkte aufwärts. Dagegen sackte der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni um fast 17 Prozent auf 91,14 US-Dollar ab.

Kurz vor dem Ablauf des jüngsten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump hatten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus geeinigt. Auch Israels Armee bestätigte, die Angriffe auf Ziele im Iran ausgesetzt zu haben. Zugleich meldeten allerdings Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Beschuss aus dem Iran, während der Iran Explosionen am Persischen Golf meldete.

"Marktseitig hat sich das Narrativ eines US-Präsidenten, der wilde Drohungen aussendet, diese aber nicht umsetzt, erneut bestätigt", sagte DZ-Bank-Analyst Sören Hettler. Für nachhaltige Euphorie sei es aber noch zu früh. "Die Positionen der beteiligten Parteien liegen trotz des positiven Signals noch weit auseinander, weshalb die Lage weiter fragil bleibe.

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Während die wenigen bisherigen Gewinner des Nahost-Krieges, die Öl- und Gaswerte, kräftig nachgaben, legten zahlreiche Verlierer - unter ihnen besonders die Aktien von Fluggesellschaften - erheblich zu. So büßten Chevron, ExxonMobil und ConocoPhillips um bis zu 5,9 Prozent ein.

Unter den Fluggesellschaften stiegen American Airlines und United Airlines um 7,3 Prozent beziehungsweise 10,9 Prozent. Delta Air Lines gewannen 7,5 Prozent. Die Fluglinie meldete für das erste Jahresviertel gestiegene Umsätze, aber einen Verlust, nachdem es im Vorjahr noch einen Gewinn erzielt hatte. Für das zweite Quartal rechnet Delta jedoch wieder mit einem Gewinn bei gleichzeitigem Umsatzwachstum. Einen Jahresausblick wagte das Unternehmen nicht.

Die Aktien von Levi Strauss (Levi StraussCo Registered A) stiegen um 9,9 Prozent. Der Jeanshersteller erhöhte nach einem starken ersten Quartal seine Jahresziele./edh/he