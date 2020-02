ROUNDUP/Aktien New York: Wall Street trotzt Coronavirus

Der digitale Wandel gelingt nur mit Spezialmetallen wie. Wie Sie als Anleger erfolgreich in dieinvestieren, verrät Rohstoff-Spezialist Mark Burridge im Online-Seminar am Donnerstag.

Heute im Fokus

DAX schwächelt -- Dow stabil -- Daimler streicht wohl mehr Stellen als geplant -- Glyphosat-Prozesse gegen Bayer: Weitere Verschiebung -- thyssenkrupp, ISRA VISION im Fokus

OPEC und Partner werden voraussichtlich Ölproduktion weiter kürzen. Geely: Führen Gespräche über Zusammenlegung mit Volvo Cars. Alibaba will unter dem Coronavirus leidenden Firmen zinsgünstige Kredite geben. Munich Re zu 'Sabine': Orkane können so teuer werden wie Hurrikane. UniCredit schließt 450 Filialen in Italien. Tesla reicht Förderantrag für Werk in Brandenburg ein.