ROUNDUP/Aktien New York: Weiter auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte an ihre Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede von US-Präsident Donald Trump an die Nation keine neuen Hiobsbotschaften. Vorsichtig bleiben die Anleger gleichwohl, denn nachbörslich wird KI-Champion Nvidia seine Quartalszahlen vorlegen und wohl auch einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr geben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch zuletzt um 0,1 Prozent auf 49.218 Punkte, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 0,4 Prozent auf 6.921 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,1 Prozent auf 25.249 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index ebenfalls um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.

Während seiner Rede hatte Trump die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen seine Zölle als "bedauerlich" bezeichnet. Der Supreme Court hatte am vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt.

Nach dem Urteil hatte Trump direkt angekündigt, andere Wege für seine Zollpolitik nutzen zu wollen und dann neue Zölle auf einer neuen Rechtsgrundlage angekündigt. Wie weit er damit kommt, ist ungewiss, doch laut Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nimmt das Gerichtsurteil Trump ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand: die Fähigkeit, permanente Zölle spontan aktivieren oder deaktivieren zu können.

Wichtiger als die Zölle seien an diesem Mittwoch allerdings die nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA, schrieb Stanzl. "Angesichts der hohen Erwartungen werden Anleger heute Abend in Nvidias Bilanz versuchen, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden." Es dürfe daher "nichts schiefgehen, sonst könne die Stimmung schnell kippen". Ähnlich sehen dies die Experten von Index-Radar: "Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex." Angesichts der massiven Investitionsprogramme der großen Tech-Konzerne erwarte der Markt mehr als gute Zahlen. Nur deutlich bessere Aussichten dürften neue Dynamik entfachen. "Alles darunter könnte als 'nicht gut genug' gewertet werden."

Neben Nvidia wird nachbörslich auch der Software-Konzern Salesforce mit Zahlen in den Blick rücken. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 30 Prozent verloren - die kleine Stabilisierung von plus 4,1 Prozent am Vortag eingerechnet.

Das Photovoltaik-Unternehmen Firstsolar (First Solar) enttäuschte vor allem mit seinem Umsatzausblick für 2026, was der Aktie ein Minus von 15 Prozent einbrockte. Die Papiere von Axon Enterprise schnellten hingegen um 21 Prozent hoch. Der Hersteller der Elektroschockpistole Taser übertraf mit seinem Quartalsgewinn je Aktie die Erwartungen. Auch die Titel von Cava (CAVA Group) gewannen 21 Prozent. Die Schnellrestaurantkette überzeugte trotz schwieriger Bedingungen mit einem optimistischen Ausblick./edh/he