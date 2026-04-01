DAX24.699 +2,3%Est506.054 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +1,1%Nas24.478 +1,6%Bitcoin65.842 +3,3%Euro1,1804 +0,2%Öl89,06 -9,3%Gold4.859 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX geht mit Kurssprung ins Wochenende -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Bitcoin, Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
TSMC-Aktie korrigiert nach Rekordquartal: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs TSMC-Aktie korrigiert nach Rekordquartal: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX springt hoch und erreicht drittes Wochenplus in Folge - Brisanter Uran-Deal? Iran öffnet Straße von Hormus: DAX springt hoch und erreicht drittes Wochenplus in Folge - Brisanter Uran-Deal?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Rekorde - Straße von Hormus offen

17.04.26 16:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.466,6 PKT 363,8 PKT 1,51%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.129,8 PKT 88,5 PKT 1,26%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus treibt am Freitag zum Ende einer starken Woche den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Ölaktien wie Chevron, ExxonMobil und ConocoPhillips verloren teils mehr als 6 Prozent.

Der technologielastige NASDAQ 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten ihre jüngsten Rekorde gleich zum Auftakt weiter hinauf. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,84 Prozent auf 26.555 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,85 Prozent auf 7.101 Zähler. Unter den Magnificent 7 verbuchten Apple und Tesla Aufschläge von an die 2 Prozent.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,32 Prozent auf 49.222 Punkte hoch. Bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten hat er noch etwas Luft. Boeing hatten im Dow am Freitag die Nase mit einem Zuwachs von mehr als 4 Prozent vorn.

Die Netflix-Aktien sackten nach der Veröffentlichung eines enttäuschenden Ausblicks um 10 Prozent ab. Der Streamingkonzern stellte fürs laufende Quartal weniger operativen Gewinn in Aussicht als von Analysten erwartet. Sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers (Warner Bros Discovery) ausgegangen. Einige Investoren hätten außerdem auf größere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, was nun aber beides ausbleibe, schrieb die Citigroup.

Alcoa (Arconic) konnte mit Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Aluminium-Konzern habe die Erwartungen vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) verfehlt, schrieben die Experten von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo). Der Aluminiumabsatz leide neben der Saisonalität unter anderem auch unter den Folgen des Iran-Kriegs. Die Alcoa-Aktien büßten fast 8 Prozent ein.

Die Papiere von Autoliv schnellten um rund 9 Prozent nach oben. Der schwedisch-amerikanische Hersteller von Auto-Sicherheitssystemen übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen./ajx/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

17:01Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
17:00Trump's Iran Strategy Puts Palantir in the Spotlight -- but Is This Defense‑Data Stock Built for Long‑Term Investors?
16:45The Last Time Microsoft Stock Was This Cheap Was 2017
16:20Rectitude Shares Sink Despite Rebrand, New Growth Strategy
16:18Fifth Third Bancorp Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
16:14Nvidia Just Piled $2 Billion Into This Chip Stock, and It Can Still Climb Higher From Here
16:07ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Rekorde - Straße von Hormus offen
16:05Strategy Stock Is Trading Higher Today: What's Behind It?
mehr