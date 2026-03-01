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ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Verluste - Iran-Krieg und China-News belasten

27.03.26 16:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
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NASDAQ Composite Index
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnen die Anleger zur Vorsicht. Zudem drückte Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten, auf die Stimmung.

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Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,77 Prozent auf 45.604 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,79 Prozent auf 6.426 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,11 Prozent auf 23.326 Punkte bergab. Angesichts der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Mittwoch steuert der Dow aber nur auf einen minimalen Wochengewinn zu, während sich beim Nasdaq 100 ein kräftiges Minus von 2,4 Prozent abzeichnet.

Im Nahen Osten ist weiter keine Entspannung in Sicht. Eine paramilitärische iranische Miliz verwehrte drei Containerschiffen die Fahrt durch die Straße von Hormus. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump sein Ultimatum für eine Wiedereröffnung der Meerenge erneut verlängert. Die angekündigten Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur verschob er um weitere zehn Tage auf den 6. April.

Der Verteidigungsminister des US-Bündnispartners Israel kündigte eine Ausweitung der israelischen Angriffe im Iran an. Als Grund nannte er den andauernden Raketenbeschuss aus dem Land auf Israel. Die Verlängerung des US-Ultimatums an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes von SPI Asset Management.

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China reagierte derweil mit zwei Untersuchungen gegen die USA auf entsprechende Schritte der USA vor zwei Wochen. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den USA behinderten. Der Handelsstreit zwischen beiden Ländern läuft seit Jahren, hatte sich nach einem Treffen von Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im vergangenen Oktober aber vorerst etwas beruhigt.

Die Aktien der Ölriesen Exxon Mobil und Chevron reagierten mit Kursgewinnen von 2,6 und 1,8 Prozent auf die weiter steigenden Ölpreise.

Ansonsten standen an den New Yorker Börsen vor dem Wochenende Titel aus der zweiten Reihe im Fokus. Unity Software sprangen um 9,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte unerwartet gute vorläufige Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekanntgegeben.

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Die Titel von Argan Inc (Argan) schossen sogar um knapp 30 Prozent hoch, nachdem der Kraftwerksbauer bei Umsatz und Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatte.

Für die Anteilsscheine von Rocket Pharmaceuticals ging es indes trotz positiver Nachrichten um fast 15 Prozent bergab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Medikament Kresladi des Arzneimittelentwicklers die Marktzulassung. Kresladi wird für die Behandlung einer seltenen Erkrankung der weißen Blutkörperchen bei Kindern eingesetzt./gl/jha/

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