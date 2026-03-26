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ROUNDUP/Aktien New York: Wieder Verluste wegen anhaltender Iran-Unsicherheit

26.03.26 16:09 Uhr
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NASDAQ Composite Index
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag erholten US-Börsen haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit rund um den Iran-Krieg waren die Anleger vorsichtig.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,23 Prozent tiefer bei 46.323 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,70 Prozent auf 6.546 Punkte, während es für den technologielastigen NASDAQ 100 um 1,12 Prozent auf 23.891 Punkte bergab ging.

Vor dem Ende des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an die Führung in Teheran reichen die Prognosen von einer schnellen Waffenruhe bis zu US-Angriffen mit Bodentruppen. Trump warnte den Iran erneut vor Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Iran müsse ernsthaft verhandeln, es gebe keinen Weg zurück. Die Folgen würden sonst "nicht schön" sein.

Am Montag hatte Trump unter Verweis auf angebliche produktive Gespräche mit dem Iran mitgeteilt, fünf Tage auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen zu verzichten. Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim seine Antwort auf einen 15-Punkte-Vorschlag der USA für ein Ende des Kriegs übermittelt. Dies sei in der vergangenen Nacht über Mittelsmänner geschehen, erklärte die Agentur unter Berufung auf eine informierte Quelle. Teheran warte jetzt auf eine Antwort aus Washington.

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An den Börsen herrsche rasch Ungeduld angesichts ausbleibender Fortschritte in Richtung Frieden, konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Je länger sich der Friedensprozess hinzieht, desto länger bleibt der Aufwärtsdruck beim Ölpreis immens. Und desto größer wird der Schaden für die Weltwirtschaft."

Halbleitertitel knüpften mit deutlichen Verlusten an den Kursrückschlag vom Mittwoch an: Lam Research zählten mit minus 8,2 Prozent zu den schwächsten Werten im Nasdaq 100, gefolgt von Applied Materials und Micron (Micron Technology) Technology, die sich um 6,5 beziehungsweise 5,4 Prozent verbilligten.

Die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hatte Forschungsergebnisse veröffentlicht, die eine effizientere Nutzung des für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) benötigten Speicherplatzes ermöglichen könnten. Speicherchip-Unternehmen haben in den letzten Monaten einen Höhenflug erlebt, da die rasante Entwicklung der KI-Infrastruktur einen sprunghaften Anstieg der Chip-Preise auslöste und damit Gewinne und Aktienkurse in die Höhe trieb.

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Derweil sprangen die Aktien von Olaplex um gut die Hälfte auf 2,01 US-Dollar hoch. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat eine Vereinbarung zum Kauf des Shampoo-Herstellers für 1,4 Milliarden Dollar unterzeichnet. Dies entspreche 2,06 Dollar je Olaplex-Aktie, teilte Henkel mit. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden, und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt.

Eine angestrebte Fusion über einen reinen Aktientausch ließ die Aktien der Versicherungsunternehmen Equitable Holdings (Equitable) und Corebridge Financial um jeweils mehr als 3 Prozent steigen. Der Wert des fusionierten Unternehmens wird auf 22 Milliarden Dollar geschätzt./gl/jha/

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