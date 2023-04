ROUNDUP/Aktien New York: Zurückhaltung zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Auftakt der neuen Börsenwoche ohne klare Richtung präsentiert. Während sich die Standardwerte am Montag an der Wall Street behaupteten, gaben die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich nach. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Kurse. So hellte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - im April unerwartet deutlich auf. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt - gemessen am Hausmarktindex NAHB-Index - verbesserte sich im April erwartungsgemäß.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand zuletzt 0,03 Prozent höher bei 33 895,46 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 4134,41 Punkte. Der NASDAQ 100 fiel um 0,40 Prozent auf 13 027,56 Zähler.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Merck & Co (Merck) mit einer Übernahme im Anlegerfokus. Der Pharmakonzern will die Biotech-Firma Prometheus Biosciences für 200 US-Dollar je Prometheus-Aktie kaufen. Merck & Co will damit sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht. Die Anteilscheine der Biotechfirma schnellten um knapp 70 Prozent auf 193 Dollar in die Höhe. Die Aktien von Merck & Co sanken um 0,4 Prozent.

Die A-Aktien von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) büßten 3,4 Prozent ein. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf interne Mitteilungen, dass der Elektronikriese Samsung erwägt, die Alphabet-Tochter Google durch Microsofts (Microsoft) Bing als Standardsuchmaschine auf seinen Geräten zu ersetzen. Der Vertrag zwischen Alphabet und dem weltgrößten Smartphone-Hersteller wird derzeit verhandelt.

Die Titel von State Street sackten um zwölf Prozent ab. Das Geldinstitut enttäuschte mit seinen Nettozuflüssen im ersten Quartal. In dessen Sog büßten die Anteilscheine der Bank of New York Mellon als schwächster Wert im S&P-100-Index acht Prozent ein./edh/he