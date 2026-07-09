ROUNDUP: Alzchem sieht sich auf Kurs - Aktie dennoch unter Druck

30.07.26 17:28 Uhr

TROSTBERG (dpa-AFX) - Gute Geschäfte unter anderem mit Kreatinprodukten für Nahrungsergänzungsmittel und mit der Rüstungsindustrie haben Alzchem (Alzchem Group) auch im zweiten Quartal angeschoben. Andreas Niemeier, Chef des Spezialchemiekonzerns, ist deshalb laut Mitteilung vom Donnerstag zuversichtlich, die Jahresziele erreichen zu können, und erwartet weiterhin profitables Wachstum. An der Börse ging es für die Aktie nach Gewinnen zum Handelsstart im Tagesverlauf kräftig nach unten.

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Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um fast 9 Prozent auf 155,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Trostberg mitteilte. Dabei halfen höhere Absatzmengen und gestiegene Preise. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftete Alzchem ein Ergebnis (Ebitda) von 32,2 Millionen Euro, nach 29,1 Millionen vor einem Jahr.

Die entsprechende operative Marge legte um 0,3 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent zu. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um rund 6 Prozent auf 16,8 Millionen Euro.

Der Kurs des seit Oktober 2017 an der Börse notierten Unternehmens rutschte trotz positiver Kommentare zu den Quartalszahlen auf den tiefsten Stand seit rund drei Wochen ab. Am Nachmittag notierten die Papiere knapp acht Prozent im Minus bei 160,80 Euro und damit knapp unter der 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert.

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Der bisherige Jahresgewinn schrumpfte auf knapp 4 Prozent zusammen. Im vergangenen Jahr hatte Alzchem mit einem Kursanstieg von 172 Prozent zu den größten Gewinnern unter den Nebenwerten gezählt - und das, nachdem der Alzchem-Kurs 2024 um fast 120 Prozent zugelegt hatte.

Die Papiere waren so stark gefragt, da Alzchem auch Rüstungsunternehmen beliefert und sie daher im Zuge des Booms der Papiere dieser Branche nach oben kletterten. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich der Börsenwert Alzchems auf 1,6 Milliarden Euro mehr als versiebenfacht./tav/zb/he