DAX 26.139 -0,2%ESt50 6.478 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,24 -2,5%Nas 26.538 -0,2%Bitcoin 55.826 +0,5%Euro 1,1549 +0,2%Öl 79,0 -0,4%Gold 4.258 +4,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: AMD enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert deutlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
419.30 EUR -38.20 EUR -8.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) rechnet wegen der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms weiter mit einem starken Wachstum. Allerdings dürfte das Tempo etwas nachlassen. Zudem hatten sich einige Analysten noch optimistischere Aussagen der AMD-Chefin Lisa Su, vor allem mit Blick auf die KI-Aussichten, erhofft.

Werbung

Die in diesem Jahr stark gestiegene Aktie rutschte im frühen US-Handel um sechs Prozent ab. Von Ende März bis Ende Juni hatte sich der Kurs fast verdreifacht und ein Rekordhoch von knapp 585 Dollar erreicht. Seitdem sorgten Gewinnmitnahmen für einen leichten Rückgang. Dennoch belief sich das Jahresplus bis zum Schluss am Dienstag auf etwas mehr als 140 Prozent.

Die AMD-Aktie ist damit seit Ende 2025 einer der größten Gewinner im NASDAQ 100. Der Börsenwert kletterte - gemessen am Schlusskurs vom Dienstag - auf knapp 850 Milliarden Dollar. Ende Juni hatte AMD bei der Marktkapitalisierung sogar an der Billionen-Marke gekratzt.

Im zweiten Quartal zog der Umsatz um rund die Hälfte auf 11,5 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Santa Clara mitteilte. Der operative Gewinn habe etwas mehr als drei Milliarden Dollar betragen - nach 897 Millionen vor einem Jahr.

Werbung

Im laufenden dritten Quartal rechnet AMD mit einem Anstieg des Umsatzes auf 12,7 bis 13,3 Milliarden Dollar. Beim Mittelwert der Spanne wäre dies ein Anstieg im Jahresvergleich um rund 41 Prozent beziehungsweise 13 Prozent mehr als im Vorquartal. Zudem soll die Bruttomarge im Quartalsvergleich bei 56 Prozent stagnieren./zb/ck/jha/he

Aktuelle AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News

Werbung

AMD (Advanced Micro Devices) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:16 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
08:01 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.