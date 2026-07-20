ROUNDUP/Angestrebte Übernahme: Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf
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METZINGEN (dpa-AFX) - Im Übernahmeringen mit HUGO BOSS hat der Großaktionär Frasers Group seinen Anteil an dem Modekonzern weiter aufgestockt. Frasers habe seine direkte Beteiligung an dem MDAX-Unternehmen um weitere rund 3,69 Prozent auf nun knapp 30,3 Prozent erhöht, teilten die Briten am Dienstag mit. Sie versuchen seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Inklusive Finanzinstrumente kommt Frasers nun auf rund 60,6 Prozent der Stimmrechte.
Hugo Boss (HUGO BOSS) hält das Übernahmeangebot jedoch für nicht ausreichend. "Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider", teilte das Unternehmen Anfang Juli mit. Die Offerte an die Hugo Boss-Aktionäre läuft noch bis zum 27. Juli.
Die Aktie notierte am Dienstag zuletzt 0,3 Prozent niedriger bei 37,92 Euro. Seit dem jüngsten Hoch im Juni bei 40,52 Euro hat sie sechs Prozent an Wert eingebüßt.
Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt./err/mne/mis
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