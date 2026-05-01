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ROUNDUP: Angriff auf russische Raffinerie in Rjasan - vier Tote

15.05.26 15:19 Uhr

RJASAN/KIEW (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff sind nach russischen Behördenangaben in der Stadt Rjasan mindestens 4 Menschen getötet und fast 30 verletzt worden. Zwei Wohnblocks und ein Industriebetrieb seien beschädigt worden, teilte Pawel Malkow, Gouverneur der Region südöstlich von Moskau, mit. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Bei dem Industriebetrieb handelte es sich um die Raffinerie von Rjasan, nach Branchenangaben die drittgrößte in Russland. Der ukrainische Generalstab in Kiew bestätigte den Angriff. Dort sei ein großer Brand beobachtet worden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete von einem ungewöhnlich großen Drohnenangriff der Ukraine auf viele russische Regionen in der Nacht. 355 feindliche Flugobjekte seien abgeschossen worden, hieß es. Solche Militärzahlen sind nicht im Detail zu überprüfen.

Nach ukrainischen Militärangaben wurden auch zwei kleine russische Marineschiffe im Kaspischen Meer beschädigt. Die Drohentruppen trafen nach eigenen Angaben auch ein Amphibienflugzeug Be-200 und einen Hubschrauber auf dem russischen Stützpunkt Jejsk am Asowschen Meer.

24 Tote nach russischem Luftangriff auf Kiew

Der ukrainische Angriff folgte auf einen der längsten und schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine am Mittwoch und Donnerstag. Allein in Kiew wurden 24 Tote aus einem zerstörten Wohnblock geborgen, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Für die Hauptstadt wurde ein Trauertag ausgerufen. Präsident Wolodymyr Selenskyj beauftragte sein Militär, Vergeltung für diesen Angriff zu planen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./fko/DP/nas