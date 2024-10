ROUNDUP/AOK: Krankheitsfälle bei Beschäftigten erneut gestiegen

Finanzielle Unabhängigkeit beginnt mit dem ersten Schritt. Das Online-Seminar bietet praxisnahe Tipps und leicht verständliche Anleitungen für Frauen, die ihre Finanzen endlich selbst in die Hand nehmen möchten.

Um 18 Uhr live: Female finance - Dein Start an der Börse

Heute im Fokus

Trump-Supporter Elon Musk: Gemeinsamer Wahlkampfauftritt treibt TMTG-Aktien in die Höhe. Hang Seng bricht letztlich ein. DEUTZ will profitabler werden. Samsung: Schwache Quartalszahlen. Siemens kauft Danfoss Fire Safety. Tennet prüft Börsengang oder Verkauf von deutscher Tochter. Google muss App-Store-Regeln anpassen. Adnoc-Beteiligung an Covestro bereits bei 8,5 Prozent. EZB-Ratsmitglied Nagel offen für mögliche Zinssenkung nächste Woche.