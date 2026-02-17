DAX25.147 +0,6%Est506.066 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.642 +0,3%Bitcoin56.737 -0,4%Euro1,1819 -0,3%Öl69,21 +2,8%Gold4.975 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Gemini Space Station-Aktie bricht drastisch ein: Massenexodus aus der Chefetage, vorläufige Zahlen enttäuschen Gemini Space Station-Aktie bricht drastisch ein: Massenexodus aus der Chefetage, vorläufige Zahlen enttäuschen
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

ROUNDUP: Appell an CDU-Parteitag für Softdrink-Steuer

18.02.26 14:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
67,28 EUR 0,18 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
136,82 EUR 0,64 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Medizinerverbände und Verbraucherschützer werben vor dem CDU-Bundesparteitag für eine Limo-Steuer auf stark gezuckerte Getränke. In einem offenen Brief appellieren sie an die Delegierten, "insbesondere im Interesse des Gesundheitsschutzes folgender Generationen, sich für die Einführung einer Herstellerabgabe auf Süßgetränke auszusprechen". Eine alarmierende Entwicklung ernährungsbedingter Erkrankungen und steigende gesellschaftliche Folgekosten erforderten entschlossenes Handeln.

Wer­bung

Hintergrund ist ein Parteitags-Antrag der schleswig-holsteinischen CDU, in dem eine solche Limo-Steuer gefordert wird. In der Bundesregierung stößt das Vorhaben aber auf Widerstand. Aus dem Finanzministerium hieß es, eine derartige Steuer sei im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, anstelle von neuen Steuern und Belastungen solle die Gesundheitskompetenz der Verbraucher gestärkt werden.

Süße Getränke fördern Fettleibigkeit und Diabetes

In dem Aufruf von 46 Verbänden, den unter anderem die Organisation Foodwatch initiiert hat, heißt es, zuckergesüßte Getränke seien ein zentraler Treiber für Adipositas, Diabetes und Karies. Limonaden bildeten auch eine Hauptquelle des Zuckerkonsums von Kindern. "Eine nach Zuckergehalt gestaffelte Herstellerabgabe würde den Zuckerkonsum über Getränke in allen Altersgruppen deutlich reduzieren."

Unterstützt wird der Appell unter anderem von der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer, der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, mehreren weiteren medizinischen Fachgesellschaften und dem Deutschen Kinderhilfswerk.

Wer­bung

Antrag für Zuckersteuer beim Parteitag

Der CDU-Parteitag an diesem Freitag und Samstag in Stuttgart befasst sich mit einem Antrag des Landesverbands Schleswig-Holstein, der auf gesündere Ernährung vor allem bei Kindern und Jugendlichen zielt. Dafür solle die CDU die Einführung einer Steuer auf Getränke mit hohem Zuckeranteil wie Softdrinks fordern. Gestaffelte Sätze sollten Anreize setzen, den Zuckergehalt zu senken. Gefordert wird außerdem eine Altersgrenze von 16 Jahren für Energy-Drinks.

Die vom CDU-Vorstand bestellte Kommission, die vor Parteitagen über alle Anträge berät, empfiehlt den Delegierten allerdings, den Antrag abzulehnen. Bundesernährungsminister Alois Rainer (CSU) hatte einer Zuckersteuer bereits eine Absage erteilt./sam/ax/DP/jha

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
08:21Coca-Cola OverweightBarclays Capital
17.02.2026Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Coca-Cola KaufenDZ BANK
11.02.2026Coca-Cola BuyUBS AG
11.02.2026Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21Coca-Cola OverweightBarclays Capital
17.02.2026Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Coca-Cola KaufenDZ BANK
11.02.2026Coca-Cola BuyUBS AG
11.02.2026Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen