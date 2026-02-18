ROUNDUP: Appelle, Warnungen und Probleme - KI-Gipfel in Schlussphase

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Begleitet von Warnungen vor Gefahren einer möglichen Superintelligenz und Aufrufen zu verstärkter internationaler Kooperation geht der KI-Gipfel in Indien in seine Schlussphase. Das Treffen in der Hauptstadt Neu-Delhi wird auch von Organisationsproblemen und für Gastgeber Indien unangenehmen Schlagzeilen begleitet.

UN-Generalsekretär António Guterres mahnte am vierten Gipfeltag mehr Unterstützung für Entwicklungsländer bei der Zukunftstechnologie an. Ohne Investitionen würden "viele Länder vom KI-Zeitalter außen vor bleiben", sagte der Portugiese in der indischen Hauptstadt. Er rief dazu auf, einen globalen KI-Fonds in Höhe von drei Milliarden Dollar (etwa 2,54 Milliarden Euro) einzurichten. Das sei weniger als ein Prozent des Jahresumsatzes von Tech-Unternehmen.

Macron und Modi fordern Zugang zu KI für alle

Neben Guterres waren Indiens Premierminister Narendra Modi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Hauptredner des Tages beim AI Impact Summit - dem ersten KI-Gipfel im Globalen Süden. Sie forderten in Neu-Delhi, der Einsatz für KI müsse für alle gewährleistet werden. Beraten wurde bei dem Treffen auch über eine gemeinsame Erklärung für mehr internationale Zusammenarbeit. "Die Entscheidungen, die wir heute treffen, formen die KI-geprägte Welt, die künftige Generationen von uns erben", hieß es in einem vorab bekanntgewordenen Entwurf.

Tech-Chefs wetteifern und warnen

Interessant war, was Top-Vertreter großer Tech-Firmen zu sagen hatten. Interessant deshalb, weil sie sich einerseits einen rasanten Wettlauf bei der Entwicklung von KI liefern, aber gleichzeitig vor großen Risiken der Technologie warnen. OpenAI-Chef Sam Altman - zu seiner Firma gehört ChatGPT - warb erneut für eine weltweite Aufsichtsbehörde nach dem Vorbild der Atomenergiebehörde (IAEA). Es sei offensichtlich, dass man dringend Regeln und Sicherheitsmaßnahmen brauche.

Man sei vielleicht nur ein paar Jahre von frühen Versionen einer Super-Intelligenz entfernt, warnte Altman. Er wies auf Gefahren und Ungewissheiten hin: ein Arbeitsmarkt, der durcheinander geraten dürfte, eine mögliche Super-KI in den Händen von Diktatoren, ein Missbrauch als Biowaffe mit der Schaffung ganz neuer Krankheitserreger oder neue Arten von Kriegen. Es müsse eine gesamtgesellschaftliche Debatte geben, "bevor wir alle überrascht werden".

Gefahr für die Menschheit?

Auch Anhtropic-Chef Dario Amodei, mit seinem KI-Chatbot Claude großer Konkurrent Altmans, hatte kürzlich vor möglichen Gefahren gewarnt. Dahinter stehen Befürchtungen, dass die Technologie, die sich in immer schnelleren Schritten auch durch ihre Einbindung in die Programmierung so verbessern könnte, dass daraus in wenigen Jahren eine KI werden könnte, die sich gegen den Menschen wendet.

Darüber hinaus scheint die Einigkeit zwischen Amodei und Altman begrenzt: In Neu-Delhi löste eine Szene zwischen den beiden KI-Rivalen Diskussionen aus. Bei einem Gruppenfoto, das in indischen Medien veröffentlicht wurde, standen sie nebeneinander, verzichteten aber darauf, sich wie alle anderen in der Runde an den Händen zu halten.

Google-Chef betont positive Seiten von KI - Bill Gates sagt ab

Auch Tech-Riese Alphabet (Google) ist mit Konzernchef Sundar Pichai in Indien vertreten. Er wies in seiner Rede auf die Chancen von KI hin. Diese könne das Leben von Milliarden Menschen verbessern und einige der schwierigsten Fragen der Wissenschaft lösen. Pichai nannte die Suche nach Impfstoffen oder den Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen.

Microsoft-Mitgründer Bill Gates sagte seinen geplanten Auftritt bei der Konferenz ab. Nach jüngsten Veröffentlichungen von Akten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein verzichtete er auf seine Rede, um sicherzustellen, dass der Fokus auf den zentralen Prioritäten des Gipfels läge, wie es auf X von der Gates Foundation in Indien hieß.

Verkehrschaos und Problem-Roboter

Es ist nicht der einzige Aufreger rund um den Gipfel, mit dem Gastgeber Modi Indien als treibende KI-Macht positionieren will. Das Gesicht des Premiers lächelt in Neu-Delhi von jedem Gipfel-Plakat. Organisatorisch ist manchen Gästen nicht zum Lächeln zumute: Normale Besucher kamen teilweise nicht zum Tagungs- und Ausstellungsgelände oder mussten kilometerweit laufen, weil Straßen und Tagungsort wegen Anfahrten und der Anwesenheit Modis und anderer Staatsgäste gesperrt wurden.

Journalisten und Delegationen steckten in Staus und Verkehrschaos fest. Eine kleine Gruppe deutscher Journalisten geriet wegen zu rasanter Fahrweise in ihrem Shuttleminibus in einen Unfall. Es blieb beim Blechschaden, niemand wurde verletzt.

Für peinliche Schlagzeilen für den Gastgeber sorgte ein Roboterhund: Der am Stand einer indischen Universität vorgeführte und angeblich in Indien entwickelte Roboter namens "Orion" entpuppte sich als eine im Handel erhältliche Maschine eines chinesischen Herstellers. Die Uni räumte ihren Stand./jr/dg/DP/men