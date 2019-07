ROUNDUP: Aroundtown erhöht Volumen der Kapitalerhöhung auf 600 Millionen Euro

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Aroundtown (Aroundtown SA) erhöht das Volumen seiner geplanten Kapitalerhöhung um 100 auf 600 Millionen Euro. Das Unternehmen verwies am Montagabend in einer in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung auf das "starke Marktinteresse". Einer früheren Mitteilung zufolge werden die Papiere institutionellen Investoren direkt angeboten. Mit dem Geld soll das Wachstum des MDAX-Unternehmens finanziert werden.

Der Aktienkurs weitete nach der zweiten Mitteilung seine Verluste aus. Auf der Handelsplattform Tradegate lag das Papier zuletzt fast drei Prozent unter dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft./he/edh