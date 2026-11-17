OED (dpa-AFX) - Der Kupferspezialist Asta Energy (ASTA Energy Solutions) profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor. Umsatz und Ergebnisse legten in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 kräftig zu. Diese Entwicklung werde vom Ausbau der Stromnetze getragen, schrieben Unternehmenschef Karl Schäcke und Finanzchefin Daniela Klauser bei Vorlage von Zahlen am Dienstag. Weltweit müssten Übertragungs- und Verteilernetze erneuert und erweitert werden, um erneuerbare Energien zu integrieren sowie die Industrie und den Verkehr zu elektrifizieren. Die Auftragsbücher von Asta Energys Kunden reichen laut Management mehrere Jahre in die Zukunft.

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An der Börse schwankte der Aktiekurs zwischen Gewinnen und -verlusten. Zuletzt legte das Papier um rund 0,4 Prozent auf 47,80 Euro zu. Von seinem Jahreshoch bei 78,20 Euro ist der Titel damit weit entfernt. Allerdings liegt der aktuelle Kurs deutlich über dem Ausgabepreis von 29,50 Euro zum Börsengang Anfang des Jahres.

In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 23 Prozent auf 649 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern (SDAX) am Dienstag im österreichischen Oed mitteilte. Zugleich legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen abseits von Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) um gut 39 Prozent auf 51 Millionen Euro zu. Während das Unternehmen beim Umsatz etwas besser abschnitt als von Börsianern erwartet, verfehlte es beim operativen Ergebnis leicht die Erwartungen.

Den Gewinn unter dem Strich konnte Asta in den ersten drei Quartalen mit 32,9 Millionen Euro verdoppeln.

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2026 steuert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf ein Rekordjahr zu. Die im August angehobene Jahresprognose 2026 bestätigte das Management. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern weiterhin einen Umsatz von mehr als 790 Millionen Euro an. Das bereinigte operative Ergebnis soll 60 bis 64 Millionen Euro betragen.

Der Anbieter von kupferbasierten Lösungen für die Stromerzeugung profitiert derzeit erheblich vom weltweiten Netzausbau und Investitionen in erneuerbare Energien. Im laufenden Jahr sicherte sich Asta Energy mehrere neue Langzeitverträge mit namhaften Unternehmen wie Siemens Energy und Andritz. Erst Anfang November schloss der Konzern mit der Virginia Transformer Corporation, einem der führenden nordamerikanischen Hersteller von Leistungstransformatoren, den ersten Langzeitvertrag für den US-Markt ab./mne/tav/mis