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ROUNDUP: Astrazeneca legt stärker zu als gedacht - Aktienkurs schnellt hoch

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Aktien
AstraZeneca PLC
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LONDON (dpa-AFX) - Der Erfolg von Krebsmedikamenten hat dem Pharmakonzern AstraZeneca auch im dritten Quartal überraschend deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um sieben Prozent auf rund 16,2 Milliarden US-Dollar (14,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Der Überschuss legte sogar um rund ein Viertel auf 3,1 Milliarden Dollar zu, und der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

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Die Aktien von Astrazeneca waren am Freitag mit einem Kurssprung um 6,5 Prozent unter den Favoriten im britischen Leitindex FTSE 100. Analyst Colin White von der Bank UBS attestierte den Briten ein solides drittes Quartal. Der unerwartet hohe operative Gewinn sei vor allem Kostenverschiebungen zu verdanken.

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz mit Mitteln gegen Krebs um 17 Prozent. Mit knapp 7,8 Milliarden Dollar steuerte dieser Bereich fast die Hälfte zum Konzernumsatz bei. Bei Arzneien gegen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen ging der Erlös hingegen um rund ein Fünftel auf 2,6 Milliarden Dollar zurück.

Vorstandschef Pascal Soriot sieht den Pharmakonzern jedenfalls auf Kurs zu seinen Zielen für 2026 und 2030. Im laufenden Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt wie geplant um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz wachsen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz zulegen./stw/lew/jha/mis

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Datum Rating Analyst
13:21 AstraZeneca Buy UBS AG
13:16 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
11:01 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
28.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.

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