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ROUNDUP: Atoss Software hebt Margenziel für 2026 an - Aktie an SDax-Spitze

24.04.26 12:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter ATOSS Software rechnet im laufenden Jahr mit einer höheren Profitabilität. Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der Spezialist für Personalmanagement-Software am Freitag in München mit. Bislang hatte das Management als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mindestens 32 Prozent vom Umsatz in Aussicht gestellt, Analysten hatten allerdings bereits zuvor mehr auf dem Zettel. Das Umsatzziel von 215 Millionen Euro wurde bestätigt nach einem prozentual zweistelligen Wachstum im ersten Quartal.

Die im SDAX notierte Aktie sprang zunächst 10 Prozent an auf das höchste Niveau seit Mitte März. Einen Teil der Gewinne gab sie im Tagesverlauf wieder ab und stand zuletzt noch gut 5 Prozent im Plus, womit es aber trotzdem für den ersten Platz im Kleinwerte-Index reichte. Seit Jahresanfang zählt das Papier allerdings mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am Xetra-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDax.

In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 51,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn stieg um fast 17 Prozent auf 18,2 Millionen Euro. Unterm Strich steigerten die Münchener den Gewinn um 13 Prozent auf 12,8 Millionen Euro.

Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach von einem starken ersten Quartal mit einem starken Mittelzufluss./lew/err/stk

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