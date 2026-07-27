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ROUNDUP: Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle geht weiter - Prognose erhöht

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NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle befindet sich nach dem schwierigen Vorjahr weiter in der Erholungsspur. Das MDAX-Unternehmen erhöhte am Dienstag nach einem überraschend guten zweiten Quartal seine Jahresprognose. Beim Umsatz und dem Vorsteuerergebnis schätzt Chef Thomas Olemotz den Anstieg 2026 nun auf 5 bis 10 Prozent statt zuvor 0 bis 5 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Im zweiten Quartal zog der Erlös laut vorläufigen Zahlen um 16 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro an, das Vorsteuerergebnis gar um über ein Fünftel auf rund 80 Millionen Euro. Das ist mehr als von Analysten im Mittel erwartet.

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Der Aktienkurs sprang nach der Mitteilung um 5,5 Prozent hoch. Am Nachmittag lag das Plus zuletzt sogar noch neun Prozentpunkte höher./men/mis/he

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17:21 Bechtle Kaufen DZ BANK
14:11 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 Bechtle Buy UBS AG