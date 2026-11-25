WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach dem Boom kommt der Einbruch: Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken. Bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte sowie um die Preisentwicklung ging der Wert der Bestellungen um 16,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Der August war von mehreren Großaufträgen zur Infrastruktur geprägt und hatte die Bestellungen im Vergleich zum Juli um fast ein Viertel (23 Prozent) steigen lassen.

Werbung

Mit einem Rückgang um 20 Prozent wurde der Tiefbau nun härter getroffen als der Hochbau, der 10,6 Prozent weniger Aufträge erhielt. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich war der Auftragseingang des gesamten Bauhauptgewerbes von Juli bis September 2,5 Prozent höher als in den drei Monaten davor. Der Tiefbau - verantwortlich etwa für Straßen, Tunnel oder Brücken - erhielt 5,9 Prozent mehr Aufträge, der Hochbau - hier werden Wohnhäuser, Hallen oder Schulen errichtet - 1,6 Prozent weniger.

Man sehe jetzt, wie wenig aussagekräftig das Rekordplus vom August gewesen sei, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Baugewerbe, Felix Pakleppa. "Sobald die Großaufträge ausbleiben, rutscht der Auftragseingang sofort wieder ins Minus. Von einem wirklichen Branchenaufschwung sind wir noch immer weit entfernt." Traurigerweise komme der Wohnungsbau weiterhin nicht in Gang. Im Tiefbau seien dagegen erste Mehraufträge aus dem Sondervermögen zu erkennen.

Auch deutliche Preiserhöhungen ließen den Umsatz der Branche im September auf 12,1 Milliarden Euro steigen. Das waren 11,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Preisbereinigt beträgt die Steigerung noch 5,8 Prozent. Damit zeigte sich der Verband der Bauindustrie zufrieden: Die zusätzlichen Aufträge der vergangenen Monate seien verstärkt bei den Umsätzen angekommen. "Von dieser guten Entwicklung haben alle Bausparten profitiert", erklärte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller. Man sei "vorsichtig optimistisch."

Werbung

Die Betriebe stellten für das wachsende Geschäft mehr Leute ein: Die Zahl der Beschäftigten legt im Vergleich zum August um 2 Prozent auf 553.000 Personen zu./ceb/DP/zb