DAX24.158 +1,6%Est505.861 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 +4,4%Nas22.710 +0,9%Bitcoin61.667 +4,8%Euro1,1623 +0,1%Öl81,13 -1,0%Gold5.148 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- US-Börsen freundlich -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike im Fokus
Top News
Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200-Punkte-Marke Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200-Punkte-Marke
ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Augsburgs Hauptbahnhof nach Drohung zeitweise gesperrt

04.03.26 15:25 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - Wegen eines größeren Polizeieinsatzes nach einer Drohung ist der Augsburger Hauptbahnhof für den Bahnverkehr gesperrt worden. Der Bahnhof sei geräumt und mit Polizeihunden abgesucht worden, teilte die Polizei auf X mit. Nach etwas mehr als einer Stunde gaben die Beamten Entwarnung: "Es wurde nichts Verdächtiges aufgefunden." Kurze Zeit später wurde der Bahnhof wieder freigegeben.

Wer­bung

Die Bahn teilte auf ihrem Störungsportal mit, Züge von und nach Augsburg seien wegen des Einsatzes vorerst zurückgehalten worden. Nach dem Ende der Absuche rechnete eine Bahnsprecherin damit, dass sich der Zugverkehr "zeitnah wieder normalisieren" werde. Laut Polizei fuhren die Straßenbahnen in Augsburg weiter, auch der Autoverkehr war demnach nicht beeinträchtigt.

Auch der Bremer Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Alle Menschen mussten das Gebäude verlassen, die Züge stehen still, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Bahnhof wurde abgesperrt.

Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern. Die Polizei ermittle zu den Hintergründen./fjm/DP/stw