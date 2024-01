ROUNDUP: Aurubis-Aufsichtsrat entscheidet über Entlassung von drei Vorständen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag

Heute im Fokus

Kering kauft für eine Milliarde Dollar Immobilie an der Fifth Avenue in New York. Aurubis-Aufsichtsrat entscheidet über Entlassung von drei Vorständen. FDA verlangt Warnhinweis auf Krebsmitteln von Novartis und Co. Fed-Bericht entlastet Ex-Notenbanker bei Finanzmarktgeschäften. Sanofi erwirbt für 2,2 Milliarden Dollar Therapiekandidaten von Inhibrx.