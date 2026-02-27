ROUNDUP: Auseinandersetzungen nahe US-Botschaft in Bagdad

BAGDAD/ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei haben Demonstranten in der irakischen Hauptstadt Bagdad versucht, in das streng gesicherte Regierungsviertel mit der US-Botschaft vorzudringen. Nach Angaben von Augenzeugen hatten sich am Eingang zur sogenannten Grünen Zone Hunderte Menschen zum Protest versammelt. Sicherheitskräfte lösten die Menge gewaltsam auf.

Die Demonstranten versuchten demnach, die Sicherheitsbarrieren zu überwinden, um zur US-Botschaft innerhalb der Grünen Zone zu gelangen. Laut Augenzeugen setzten die Sicherheitskräfte Schlagstöcke, scharfe Munition, Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben.

Proteste auch in Pakistan

In der pakistanischen Millionenstadt Karachi gibt es Proteste vor dem US-Konsulat, wie ein Polizeibeamter auf Anfrage bestätigte. Aufnahmen in Netz zeigen, wie Demonstranten und Einsatzkräfte vor dem Gebäude aneinandergeraten.

Nach Angaben der Polizei der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sperrten die Behörden angesichts möglicher Proteste alle Zufahrtsstraßen zur sogenannten Roten Zone - dem gesicherten Bereich, in dem sich ausländische Botschaften und der Regierungssitz befinden./arj/DP/zb