ROUNDUP: Ausschreitungen bei Demonstration in Brüssel

09.10.26 20:20 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Am Rande einer Demonstration gegen geplante Haushaltsreformen der belgischen Regierung ist es in Brüssel zu Ausschreitungen gekommen. Zwischen 30.000 und 50.000 protestierten friedlich auf den Straßen der belgischen Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Am Rande des Demonstrationszugs suchten allerdings schon vor Beginn der Kundgebung hunderte schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche die Konfrontation mit der Polizei, wie es weiter hieß.

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Demnach wurden Stöcke, Mülleimer, Glasflaschen und pyrotechnische Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte geworfen und Fahrräder sowie ein Bus angezündet. Die Beamten reagierten mit Wasserwerfern und Tränengas, wie Belga berichtete. Mehr als hundert Menschen wurden nach Angaben von Bürgermeister Philippe Close vorläufig festgenommen.

Demonstration gegen Sparvorhaben

Gewerkschaften hatten zu der Demonstration und einem landesweiten Streiktag aufgerufen, um gegen die Sparvorhaben der Regierung zu protestieren. In mehreren Orten in Belgien kam es zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr, am Brüsseler Flughafen wurden laut Belga rund 100 Flüge gestrichen. Auch bei der Müllabfuhr in Brüssel kam es zu Beeinträchtigungen.

Belgien ist hoch verschuldet und hat ein anhaltend hohes Haushaltsdefizit. Die Mitte-rechts-Regierung unter Premierminister Bart De Wever will bis 2029 Einsparungen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro erzielen.

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In Belgien demonstrieren zudem Schüler seit mehreren Tagen unter anderem für bessere Gebäude, Lernbedingungen und angepasste Uhrzeiten./rdz/DP/he