ROUNDUP: Autobahnen in Berlin für Polizeieinsatz gesperrt

09.10.25 11:47 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Stadtautobahn in Berlin ist wegen eines größeren Polizeieinsatzes stundenlang gesperrt. Über die Hintergründe des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die Autobahnen 100 und 113 werden zwischen der Anschlussstelle Stubenrauchstraße und der Alboinstraße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Sperrung gilt demnach von 10.00 bis 15.00 Uhr.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und mehr Fahrzeit einzuplanen./agy/DP/mis