ROUNDUP: Autovermieter Sixt wagt für 2021 ersten groben Ausblick

PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt (Sixt SE St) hat nach dem von der Corona-Krise stark beeinträchtigten Vorjahr eine grobe Prognose für 2021 gewagt. Sixt rechne im laufenden Jahr mit einem Anstieg der Erlöse aus dem Vermietungsgeschäft (operativer Konzernumsatz) und beim Vorsteuergewinn, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Pullach bei München bei der Bilanzvorlage mit. Der Autovermieter sei weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere der nach wie vor geltenden Reisebeschränkungen in vielen Ländern betroffen.

Eine verlässliche Abschätzung des Ausmaßes der Restriktionen sei derzeit aufgrund der hohen Unsicherheiten nicht möglich, hieß es weiter. Deshalb mache der Vorstand derzeit keine konkreten Aussagen zur Entwicklung für das laufende Jahr. Sixt legte bereits Anfang März vorläufige Zahlen vor. Die Aktie gewann am Vormittag rund 3,9 Prozent.

Reisebeschränkungen und Lockdowns hatten 2020 den Umsatz wie bekannt um rund 39 Prozent im Jahresvergleich auf 1,5 Milliarden Euro einbrechen lassen. Obwohl Sixt die Autoflotte um ein Viertel verkleinerte, 1200 Stellen abbaute und viele Mitarbeiter in Kurzarbeit schickte, rutschte das Ergebnis vor Steuern mit minus 81,5 Millionen Euro in die roten Zahlen. Aber durch den Verkauf des Leasinggeschäfts stand unter dem Strich doch noch ein Gewinn von zwei Millionen Euro nach Steuern.

Aufgrund der außerordentlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie und Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung werde Sixt der Eigenkapitalausstattung noch einen höheren Stellenwert beimessen, teilte das Unternehmen weiter mit. Deshalb schlage der Vorstand und der Aufsichtsrat vor, auch für 2020 keine Dividende für Stammaktien zu zahlen. Für die Vorzugsaktien sei eine Mindestdividende von fünf Cent je Aktie vorgesehen./mne/ssc