ROUNDUP: Axa steigert Einnahmen deutlich - Aktie legt kräftig zu

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer AXA hat zum Jahresstart deutlich zugelegt. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge wuchsen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstagabend in Paris mitteilte. Finanzchef Alban de Mailly Nesle sieht den Konzern in diesem Jahr weiterhin auf dem Weg zum oberen Ende seines Gewinnziels. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Mittwoch gut an.

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Die Axa-Aktie gewann bis zum späten Vormittag rund vier Prozent auf 41,93 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Damit wurde das Papier nach den jüngsten Kursverlusten auch wieder etwas teurer gehandelt als noch zum Jahreswechsel.

Für 2026 erwartet das Management um Axa-Chef Thomas Buberl weiterhin, dass der Konzern seinen bereinigten Gewinn je Aktie um acht Prozent steigert. Das entspricht dem oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne, die von sechs bis acht Prozent reicht.

Im ersten Quartal war Axas Umsatz in allen Geschäftsbereichen gewachsen, wie Finanzchef de Mailly Nesle sagte. Im Schaden- und Unfallbereich stiegen die Prämien und andere Umsätze auf vergleichbarer Basis um vier Prozent; Preiserhöhungen trugen dazu knapp zwei Prozent bei. Die Schäden durch Naturkatastrophen lagen den Angaben zufolge etwas unter dem eingeplanten Budget. In der Lebens- und Krankenversicherung legten die Einnahmen auf vergleichbarer Basis um acht Prozent zu./stw/jha/tav/jha/