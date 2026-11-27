FRANKFURT AM MAIN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat bei Hypoport (Hypoport SE) Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt. Der Finanzdienstleister habe das Ergebnis vor Steuern (Ebt) im Jahr 2023 um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt am Main mit. Der Fehler sei bei einer stichprobenartigen Prüfung festgestellt worden. Hypoport versuchte, mit einem Statement zu beschwichtigen.

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Am Aktienmarkt sorgte die Bafin-Feststellung nur zu Handelsbeginn für Irritationen. Der Kurs des im SDAX notierten Papiers rutschte in den ersten Minuten im Xetra-Handel um bis zu sieben Prozent ab, konnte die Verluste aber schnell ausmerzen. Gut eine Stunde nach Xetra-Handelsstart legte die Aktie leicht zu.

Mit einem Minus von fast 40 Prozent in diesem Jahr gehört das Papier allerdings zu den schwächsten SDax-Titeln seit Ende 2025. Hypoport wird derzeit mit 560 Millionen Euro bewertet. Größter Anteilseigner ist Unternehmenschef Ronald Slabke, der rund ein Drittel der Aktien hält.

Der Bafin-Mitteilung zufolge geht es dem Ursprung nach um zwei erworbene Unternehmen aus dem Jahr 2020. Dabei wurden variable Kaufpreisverbindlichkeiten vereinbart, doch Hypoport unterließ die erforderliche Neubewertung zum jeweils aktuellen Marktwert.

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Den 2023 erzielten Ertrag aus der vollständigen Auflösung der zuvor fehlerhaft bewerteten Verbindlichkeit, hätte Hypoport nach Auffassung der Bafin rückwirkend korrigieren müssen. Das Unternehmen gab den Fehler seinerseits am Freitagfrüh bekannt.

In einem weiteren Statement am Freitagvormittag versuchte Hypoport die Nachrichten einzuordnen. Die Bafin-Feststellung habe keine Auswirkungen auf finanzielle Finanzkennzahlen und auch keine Folgen für die operative Entwicklung, hieß es darin. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass die Kontrollbehörde kein Bußgeld verhängt habe.

Die Bafin teilte weiterhin mit, zwei weitere Fehler im Konzernabschluss 2024 bei Hypoport entdeckt zu haben, die die Berliner aber während des laufenden Prüfverfahrens rückwirkend korrigiert hätten./lew/zb