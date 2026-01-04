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ROUNDUP: Bahn behebt Personalmangel in Stellwerken

31.03.26 12:27 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat eigenen Angaben zufolge den Personalmangel in ihren Stellwerken weitgehend behoben. "Seit Jahresbeginn 2026 konnte die sogenannte leistungswirksame Personalbesetzungsquote in den Stellwerken bundesweit durchschnittlich zu 100 Prozent gesichert werden", teilte der bundeseigene Konzern mit. Der Personalmangel war ein Grund für Zugausfälle und Verspätungen. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

"Die Stellwerke im deutschen Bahn-Netz sind mittlerweile von deutlich weniger Ausfällen durch Personalengpässe betroffen", hieß es von der Bahn weiter. Es könne zwar noch vereinzelt zu Engpässen kommen, aber im deutschlandweiten Durchschnitt stünden nun wieder ausreichend Fahrdienstleiter zur Verfügung.

Demnach wurden bis Dezember 2025 insgesamt etwa 2.200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Stellwerksdienst eingestellt. Dies entspreche einer Steigerung von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau. "Auch für 2026 suchen wir rund 1.000 Azubis, wir lassen also nicht nach bei der Rekrutierung von Nachwuchs", teilte der Chef der Infrastruktur-Gesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, mit./rew/DP/stw