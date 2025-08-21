DAX23.810 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.718 +1,7%Euro1,1647 -0,5%Öl68,80 +0,9%Gold3.479 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Banca Monte dei Paschi erhöht Übernahmeangebot für Mediobanca

02.09.25 09:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
21,18 EUR 0,54 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SIENA/MAILAND (dpa-AFX) - Der Übernahmepoker zwischen der Banca Monte dei Paschi di Siena (Monte Paschi SPA (Banca Monte dei Paschi di Siena MPS)) und der Investmentbank Mediobanca (Mediobanca - Banca di Credito Finanziario) in Italien geht in eine neue Runde. Die einstige Krisenbank aus Siena stockte ihr bisheriges Kaufangebot für das Institut aus Mailand am Dienstag um eine Barkomponente von 90 Cent je Aktie auf - dies entspricht insgesamt etwa 750 Millionen Euro mehr. Zudem will sie den Mediobanca-Eignern für jedes ihrer Papiere weiterhin 2,533 neue Aktien von Monte dei Paschi geben.

Wer­bung

Die neue Offerte bewertet Mediobanca mit knapp 17 Milliarden Euro, wenn man den Börsenschlusskurs von Monte dei Paschi vom Montagabend zugrundelegt. Damit liegt das Angebot nur knapp über Mediobancas Marktwert, der gemessen am Schlusskurs vom Montag bei etwas mehr als 16,8 Milliarden Euro gelegen hatte.

Die Aktien der beiden Institute reagierten negativ auf die Neuigkeiten. Der Kurs von Monte de Paschi verlor kurz nach Handelsstart rund ein Prozent. Das Papier von Mediobanca gab leicht nach.

Monte de Paschi will jetzt nicht nur mehr für die Mediobanca-Papiere bezahlen - sie würde sich auch mit einem geringeren Anteil zufriedengeben als bislang. Statt wie bisher mindestens zwei Drittel der Mediobanca-Aktien anzupeilen, würden der Bank aus Siena jetzt mehr als 35 Prozent genügen.

Wer­bung

Bis 29. August hatten die Mediobanca-Eigner Aktien im Umfang von rund 28 Prozent bei Monte dei Paschi angedient. Damit ist die neue Annahmeschwelle von 35 Prozent nicht mehr weit entfernt.

Monte-dei-Paschi-Chef Luigi Lovaglio will mit der Übernahme nach eigenen Angaben einen neuen italienischen Bankenchampion schaffen. Mediobanca-Chef Alberto Nagel wehrt sich jedoch gegen das Vorhaben und bezeichnete es zuletzt als "nicht fair und vollkommen unangemessen".

Erst vor wenigen Tagen war der Manager mit seinem Vorhaben gescheitert, den Vermögensverwalter des Versicherers Generali (Assicurazioni Generali) zu kaufen. Die Mediobanca-Aktionäre lehnten die Übernahme der Banca Generali auf ihrer Hauptversammlung im August ab. Nagel wollte mit dem Zukauf ein Hindernis für die Übernahme seines Instituts durch die Banca Monte dei Paschi aufbauen.

Wer­bung

Doch die größten Aktionäre von Mediobanca setzten sich durch: der milliardenschwere Tycoon Francesco Gaetano Caltagirone und die Familie Del Vecchio. Beide besitzen auch große Anteile an Monte Paschi und Generali./stw/tav/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mediobanca - Banca di Credito Finanziario

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mediobanca - Banca di Credito Finanziario

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Mediobanca - Banca di Credito Finanziario neutralNomura
23.02.2012Mediobanca - Banca di Credito Finanziario buyNomura
25.11.2011Mediobanca - Banca di Credito Finanziario buyNomura
31.10.2011Mediobanca - Banca di Credito Finanziario buyNomura
12.05.2005Mediobanca: OverweightJP Morgan
DatumRatingAnalyst
23.02.2012Mediobanca - Banca di Credito Finanziario buyNomura
25.11.2011Mediobanca - Banca di Credito Finanziario buyNomura
31.10.2011Mediobanca - Banca di Credito Finanziario buyNomura
12.05.2005Mediobanca: OverweightJP Morgan
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Mediobanca - Banca di Credito Finanziario neutralNomura
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen