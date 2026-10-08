DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.397 -0,5%Bitcoin 72.583 -2,3%Euro 1,1192 -0,0%Öl 105,3 +5,1%Gold 4.119 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Banken wollen nicht über KI-Schutz und Freizeit verhandeln

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
37.50 EUR -1.25 EUR -3.23 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
29.62 EUR -0.34 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Tarifgesprächen für das private Bankgewerbe haben die Arbeitgeber einige Gewerkschaftsforderungen pauschal abgelehnt. Man sei grundsätzlich nicht bereit, über verschärfte Kündigungsschutzregeln zu verhandeln, erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Thomas A. Lange, nach Gesprächen in Berlin. Auch für Transformationsprozesse bräuchten die Unternehmen keine tarifliche Nachhilfe.

Werbung

Die Gewerkschaft Verdi will neben einer Erhöhung der Entgelte um 6 Prozent den Einsatz künstlicher Intelligenz regeln. Man brauche verbindliche Vereinbarungen zur Personalplanung und Qualifizierung. Weiterhin sollten Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, Bestandteile ihrer Gehälter in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umzuwandeln.

Unverständnis für Arbeitszeitverkürzung auf eigene Kosten

Auch diese Teilforderung lehnten die Arbeitgeber mit "Unverständnis" ab. Das entspreche einer Arbeitszeitverkürzung von fast 10 Prozent und führe jede seriöse Personalplanung ad absurdum. Die Folge wären Kapazitätsprobleme in vielen Bereichen.

Die Gehaltsforderung wurde als "deutlich zu hoch" bewertet. Gleichwohl sei man zu einem fairen Ausgleich bereit. Verdi hatte die monetäre Forderung mit der steigenden Inflation begründet.

Werbung

Verdi fordert "spürbar" mehr Gehalt

Der Gewerkschaft zufolge endete die erste Verhandlungsrunde ohne ein Angebot der Arbeitgeber. "Die Banken machen gute Gewinne, aber für die Beschäftigten liegt heute nichts auf dem Tisch", kritisierte ver.di-Verhandlungsführer Jan Duscheck. "Das ist kein gutes Signal gleich zu Beginn der Verhandlungen. Die Beschäftigten brauchen eine spürbare Gehaltserhöhung, um Kaufkraftverluste auszugleichen."

Die Gespräche sollen am 2. November in Frankfurt fortgesetzt werden. Eine dritte Runde ist ebenfalls bereits terminiert für den 23. November in Berlin./ceb/DP/nas

Aktuelle Deutsche Bank Aktie News

Werbung

Deutsche Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
06.10.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.