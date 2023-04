ROUNDUP: Batteriekonzern Varta senkt Prognose wegen unsicherer Marktentwicklung

Aktien in diesem Artikel Varta 23,34 EUR

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der in der Krise steckende Batteriehersteller Varta kann die Nachfrage seiner Kunden momentan schwer prognostizieren und senkt deshalb seine Erwartung an das laufende Jahr. Die Marktentwicklung sei unsicher, die daraus resultierende prognostizierte Abnahmemengen volatil - vor allem bei den kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen, teilte Varta am Freitag überraschend in Ellwangen mit. Der Aktienkurs sackte ab.

Statt 850 bis 880 Millionen Euro erwartet das Management nun einen Umsatz von 820 bis 870 Millionen, nach 807 Millionen ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen, als 69,5 Millionen Euro erzielt wurden. Bei der Vorlage seiner Zahlen zum dritten Quartal Mitte November war Varta noch von 90 bis 110 Millionen Euro operativem Gewinn dieses Jahr ausgegangen.

Am Abend nach Börsenschluss soll dann noch der Geschäftsbericht für 2022 vorgelegt werden. Vor drei Tagen hatte der Konzern Eckdaten präsentiert, laut denen er vergangenes Jahr in die roten Zahlen gerutscht war. Grund dafür war eine Abschreibung auf das Sachanlagevermögen in der Sparte mit Lithium-Ionen-Knopfzellen, die Varta einst so viel Wachstum beschert hatte.

Mit einem Abschlag von zuletzt 8,5 Prozent gehörte die Aktie zum Wochenausklang zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Index SDAX. Der Stabilisierungsversuch vom Ende März erreichten bisherigen Jahrestief von unter 22 Euro je Aktie hielt damit nicht stand. Vor rund einem Monat hatte eine Kapitalerhöhung die Anleger vergrault, nachdem diese seit vergangenen September sowieso schon erhebliche Kursverluste verbuchen müssen. Damals hatte eine Gewinnwarnung die Aktie an einem Tag von 60 Euro um ein Drittel einbrechen lassen. Seitdem ist das Papier nicht mehr über einen Kurs von 35 Euro hinausgekommen.

Varta belasten unter anderem hohe Energie- und Rohstoffkosten. Der Konzern hat deshalb ein Spar- und Umbauprogramm in die Wege geleitet. Zudem ringt das Unternehmen schon länger mit einer Nachfrageschwäche bei den Lithium-Ionen-Knopfzellen, die etwa in den lange Zeit boomenden kabellosen Kopfhörern verbaut werden und dadurch einst für einen großen Wachstumsschub sorgten. Hier gehören Samsung und Apple zu den Hauptkunden der Schwaben. Wegen des Abschwungs der Weltwirtschaft und hoher Teuerung geriet Unterhaltungselektronik wegen der Kaufzurückhaltung von Verbrauchern unter Druck. Außerdem verschlang die eigene Elektroauto -Batteriezelle V4Drive reichlich Geld.

Die Krise hat auch personelle Konsequenzen gehabt. Eine Woche nach der Gewinnwarnung im September legte der seit 2007 an der Spitze gestandene Chef sein Amt nieder. Im Januar kündigte der Konzern zudem an, einen neuen Finanzvorstand berufen zu haben. Der ursprünglich geplante Personalwechsel wurde aber im März schon wieder verworfen. Stattdessen soll nun der ehemalige Finanzchef von Knaus Tabbert mit seiner Sanierungserfahrung bei Varta aufräumen. Das Unternehmen hatte sich Ende März mit Banken und seinem Mehrheitseigner auf einen weitreichenden Umbau geeinigt./lew/mne/jha/