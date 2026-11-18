WIESBADEN (dpa-AFX) - Rückschlag für den Wohnungsbau in Deutschland: Nach zuletzt starken Zuwächsen ist die Zahl der Baugenehmigungen im September um knapp 15 Prozent auf 20.800 Wohnungen eingebrochen. Die Zahl der Bewilligungen schrumpfte um 3.600 gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Bei den genehmigten Wohnungen im Neubau gab es sogar ein Minus von fast einem Fünftel (19,9 Prozent) auf 16.800. "Der Rückgang ist auch auf die hohe Anzahl an Baugenehmigungen im Vorjahresmonat zurückzuführen", hieß es.

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Hohe Zinsen, teures Bauen

Mit dem Minus im September endet der Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen, die ein Indikator für den Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten sind. Von Januar bis August hatten die Bewilligungen für Wohnungen um gut 12 Prozent zugelegt. Doch mit dem Iran-Krieg belasten höhere Energiepreise und teurere Materialien Bauherren, zudem sind die Zinsen für zehnjährige Immobiliendarlehen über die Marke von vier Prozent gestiegen.

"Die Bauzinsen liegen heute bei 4,4 Prozent und sind damit fast viermal so hoch wie vor zehn Jahren", sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer beim Baugewerbeverband ZDB. "Ohne KfW-Förderung werden viele Bauwillige das Handtuch werfen." Bereits 2025 seien rund 35.000 Baugenehmigungen verfallen, so viele wie seit 2002 nicht.

Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer beim Bauindustrieverband HDB, nahm die Politik in die Pflicht. Er sei richtig, dass die Bundesregierung die Förderung für Häuser mit dem beliebten Energiestandard EH55 bis Jahresende verlängert habe. "Wir vermissen jedoch die Konsequenz der Bundesregierung, ab 2027 für Anschluss zu sorgen."

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Großer Mangel an Wohnraum

In den ersten drei Quartalen fiel die Bilanz bei den Baugenehmigungen noch positiv aus: In dem Zeitraum wurden laut Statistik Bewilligungen für 190.200 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden erteilt - 8,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Neubauten stieg die Zahl um 8,0 Prozent. Besonders große Zuwächse gab es bei Zweifamilienhäusern (17,7 Prozent) und Mehrfamilienhäusern (9,3 Prozent).

In Deutschland stockt seit Jahren der Wohnungsbau, geschätzt fehlen mehr als eine Million Wohnungen. Dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zufolge werden bis 2030 rund 320.000 neue Wohnungen jährlich benötigt. 2027 und 2028 werde die Zahl der Fertigstellungen aber je unter 200.000 liegen, prognostiziert das Ifo-Institut.

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will mit dem "Bau-Turbo" Genehmigungen beschleunigen und mit dem Gebäudetyp E Bauen einfacher und billiger machen. "Wir müssen die Baukosten runterbekommen", bekräftigte sie am Dienstag beim Tag der Wohnungswirtschaft in Berlin. "Darum wird es im nächsten Jahr gehen."/als/DP/mis