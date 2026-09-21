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ROUNDUP: Behörde: Erneut Tanker in Straße von Hormus getroffen

HORMUS/LONDON (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen worden.

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Zwei Besatzungsmitglieder seien leicht verletzt, Schäden für die Umwelt seien derzeit nicht bekannt, hieß es weiter. Das Schiff sei unterwegs zu einem Hafen.

Am Nachmittag berichtete die Behörde von einem weiteren Vorfall, bei dem ein Tankschiff für Flüssiggas von einem unbekannten Projektil getroffen worden sein soll. Verletzte habe es keine gegeben.

Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman./mar/DP/mis

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