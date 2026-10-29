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ROUNDUP: Behörde meldet brennendes Schiff in Straße von Hormus

HORMUS (dpa-AFX) - Inmitten möglicher neuer militärischer Eskalation im Iran-Krieg meldet die britische Behörde für Sicherheit in der Seefahrt (UKMTO) ein brennendes Schiff in der Straße von Hormus. Der Kapitän eines anderen Schiffs habe als Augenzeuge den Fall am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) gemeldet, hieß es in einer Stellungnahme auf X.

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Zur Brandursache sowie dem Zustand der Besatzung und des Schiffs war zunächst nichts bekannt. Die Meldung stammt nach UKMTO-Angaben von der Küste vor dem Oman im Knick der Straße von Hormus. Dort soll die US-Marine zuletzt Tanker durch die Meerenge begleitet haben.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars veröffentlichte eine Stellungnahme der Revolutionsgarden, der zufolge in den vergangenen 24 Stunden drei Tanker auf der südlichen Passage auf Seeminen aufgefahren seien und in Flammen stünden. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. Ob die Angaben in Zusammenhang mit dem UKMTO-Bericht stehen, war nicht bekannt.

Iranische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert. Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus gilt mittlerweile als ein zentraler Streitpunkt im Konflikt der USA mit dem Iran./mar/DP/stk

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