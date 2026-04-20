DAX24.582 +0,7%Est506.008 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 +1,2%Nas24.404 -0,3%Bitcoin65.054 +1,0%Euro1,1757 -0,3%Öl94,62 +0,9%Gold4.781 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt über 25.000-Punkte -- Asiens Börsen letztlich grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
TAG Immobilien im Aufwind: Barclays-Studie hievt Aktie auf 7-Wochen-Hoch TAG Immobilien im Aufwind: Barclays-Studie hievt Aktie auf 7-Wochen-Hoch
Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach

21.04.26 11:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
75,20 EUR -2,06 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal wie erwartet eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei Nivea zu spüren bekommen. Die strategische Neuausrichtung der Kernmarke schreite aber voran, teilte Beiersdorf am Dienstag mit. Bei der Luxuspflegemarke LaPrairie belasteten Schwierigkeiten im US-Einzelhandel sowie im chinesischen Reiseeinzelhandelsgeschäft. Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf zwar, an der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an.

Die Aktie gab zuletzt um 2,5 Prozent nach. Damit hat sie seit Jahresbeginn fast ein Fünftel an Wert verloren. In den vergangenen zwölf Monaten ging es für das Papier sogar um fast 37 Prozent abwärts.

Laut Analystin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC verfehlte Beiersdorf die bereits gedämpften Erwartungen. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum bei Nivea für die Schwäche in Konsumenten-Geschäft verantwortlich. Den Ausblick für diesen Bereich habe Beiersdorf zwar bestätigt, doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd.

Auch für Expertin Celine Pannuti von JPMorgan hat Beiersdorf zum Jahresauftakt etwas schwächer abgeschnitten als erwartet. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele geht sie davon aus, dass die durchschnittlichen Analystenerwartungen weiter sinken werden.

Der Konzernumsatz sank zum Jahresauftakt um 7,7 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro, wie das DAX-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Erlöse liegen damit aber im Rahmen der Markterwartungen. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Umsatz um 4,6 Prozent rückläufig. Hier hatten Branchenexperten im Mittel einen geringeren Rückgang erwarten.

Wie Konzernchef Vincent Warnery betonte, sollte das erste Quartal aber nicht als Indikator für die Entwicklung des Gesamtjahres gesehen werden. Der Jahresbeginn sei durch die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr geprägt gewesen. Belastend hinzugekommen seien vorübergehende "Störungen" in wichtigen Märkten sowie zeitverzögerte Effekte jüngster Innovationen, sagte der Manager laut Pressemitteilung. Im weiteren Jahresverlauf dürften diese Effekte voraussichtlich nicht anhalten.

In der Konsumentensparte waren die Umsätze im ersten Quartal organisch um 4,7 Prozent zurückgegangen. Während Nivea und La Prairie Federn lassen mussten, verzeichneten die Hautpflege-Marken Eucerin und Aquaphor deutliche Zuwächse. Auch bei Gesundheitsprodukten wie Hansaplast und Elastoplast stiegen die Erlöse etwas.

Die Klebstoffsparte Tesa verzeichnete ebenfalls Einbußen, der Umsatz aus eigener Kraft sank um 4,3 Prozent. Der Bereich hatte weiter mit einem schwierigen Autogeschäft zu kämpfen. Zudem hatte Tesa den Angaben zufolge im Vorjahr im Elektronikgeschäft noch von Produktionsverlagerungen bei Kunden und vorübergehenden positiven Auftragseffekten profitiert.

Für 2026 rechnet das Management weiterhin mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz. Die operative Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) und ohne Sondereffekte soll weiter "leicht unter" dem Vorjahresniveau liegen. Diese Ziele gelten auch jeweils für die beiden Geschäftsbereiche, also die Konsumentensparte und das Klebstoffgeschäft Tesa.

2025 wurde ein Konzernumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro verbucht bei einer Marge von 14,0 Prozent./err/tav/jha/

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
11:56Beiersdorf OutperformBernstein Research
11:56Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
11:01Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
10:36Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:06Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:56Beiersdorf OutperformBernstein Research
14.04.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
13.04.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
27.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
20.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
11:01Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
10:36Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2026Beiersdorf NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:06Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
18.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen