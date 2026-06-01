DAX24.604 -0,1%Est506.099 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9000 -3,0%Nas25.758 -0,7%Bitcoin53.261 -2,6%Euro1,1565 +0,3%Öl91,05 -3,3%Gold4.292 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J Intel 855681 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen in Grün -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Alibaba, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus
Top News
Inno Holdings-Aktie geht durch die Decke: KI-Fantasie treibt Micro-Cap-Aktie in schwindelerregende Höhen Inno Holdings-Aktie geht durch die Decke: KI-Fantasie treibt Micro-Cap-Aktie in schwindelerregende Höhen
Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Beirat: Wirksamkeit des Sondervermögens verbessern

09.06.26 16:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Beim 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur gibt es aus Expertensicht noch Handlungsbedarf für größere Wirksamkeit. Es gelte dafür, Ziele zu konkretisieren und Tempo zu gewinnen, heißt es in einem in Berlin vorgestellten ersten Bericht eines Investitions- und Innovationsbeirats. Das vom Bundesfinanzministerium eingesetzte Gremium empfiehlt eine Priorisierung der Mittel für Forschung und Entwicklung, eine stärkere Mobilisierung privaten Kapitals und mehr Transparenz bei den Ländern.

Minister Lars Klingbeil (SPD) sagte, die Investitionen nähmen Fahrt auf. "Aber das Tempo aller Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen bei Planungen, Genehmigungen und Umsetzung muss noch höher werden." Die Empfehlungen zeigten, wie es schneller gehen könne. Der Bund wolle ein gestartetes Monitoring ausbauen, geplant sei ein Bonus-Malus-System. Die Investitionen seien auch ein Gerechtigkeitsprogramm. "Ein funktionierendes Land und ein funktionierender Alltag sind wichtig für die Menschen."

Mehr Transparenz bei den Ländern

Der Beirats-Vorsitzende Harald Christ sagte: "Mit dem Sondervermögen steht der finanzielle Spielraum bereit, um den Investitionsrückstand spürbar abzubauen". Das Geld müsse so eingesetzt werden, "dass daraus möglichst viel Wirtschaftswachstum resultiert". Angesichts der zentralen Rolle von Ländern und Kommunen für das öffentliche Investitionsgeschehen brauche es auch dort mehr "projektscharfe" Transparenz über die Mittelabflüsse.

Die stellvertretende Vorsitzende, Ann-Kristin Achleitner, hob Forschung und Entwicklung als entscheidende Treiber der künftigen Wettbewerbsfähigkeit hervor. "Hierauf sollte eine klare Priorität gelegt werden." Für die gesamte Innovationsfinanzierung brauche es ein ressortübergreifendes Zielbild.

500 Milliarden Euro für zwölf Jahre

Das von der schwarz-roten Koalition im vergangenen Jahr durchgesetzte schuldenfinanzierte Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz ist auf zwölf Jahre angelegt. Der Bund kann 300 Milliarden Euro investieren. 100 Milliarden Euro stehen für Länder und Kommunen bereit, weitere 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz im Klima- und Transformationsfonds. Der ehrenamtliche Beirat begleitet die Umsetzung.

Das Expertengremium begrüßte das vom Bund gestartete Monitoring. Es beobachte nicht nur, wie viele Mittel verausgabt worden seien, sondern auch, was damit passiere, sagte Christ. Bis Ende April waren beim Bund 11,2 Milliarden Euro abgeflossen und damit 28 Prozent der für 2026 veranschlagten Mittel. Bei den Ländern war es vorerst ein Prozent. Angesichts einer erst Ende 2025 getroffenen Verwaltungsvereinbarung dafür sei der Abstand nachvollziehbar. Es gelte nun aber, die Umsetzung spürbar zu beschleunigen, sagte Christ.

Finanzkraft der Kommunen stärken

Der Beirat mahnte ein besonderes Augenmerk auf die Kommunen an, über die ein großer Teil der Bauinvestitionen laufe. Bei angespannten kommunalen Haushalten bestehe die Gefahr einer rückläufigen Investitionstätigkeit, die durch das Sondervermögen allein nicht kompensiert werden könne, heißt es im Bericht. Eine tatsächlich zusätzliche Investitionswirkung sei nur zu erreichen, wenn parallel die kommunale Finanzkraft durch gemeinsame Anstrengungen von Bund und Ländern nachhaltig gestärkt werde./sam/DP/jha