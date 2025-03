ROUNDUP: Beratungen über Friedensplan für Ukraine dauern an

LONDON (dpa-AFX) - Die Beratungen über einen europäischen Friedensplan für eine Waffenruhe in der Ukraine dauern der britischen Regierung zufolge an. "Eine Reihe von Ländern und Verbündeten hat ihre Unterstützung zugesagt", sagte Premierminister Keir Starmer am Montag im Parlament. Details der bisherigen Gespräche nannte er nicht.

Am Sonntag hatten westliche Staats- und Regierungschefs in London beschlossen, dass eine Staatengruppe angeführt von Großbritannien und Frankreich mit der Ukraine an einem Friedensplan arbeiten solle, der dann mit den USA erörtert und bestenfalls umgesetzt werden solle. Das sei die "klare Strategie", sagte Starmer. Welche Staaten außer Großbritannien und Frankreich an den Beratungen teilnehmen, ist noch unklar.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte der französischen Zeitung "Le Figaro" gesagt, er habe mit Starmer über eine zunächst einmonatige Waffenruhe "in der Luft, auf See und im Bereich der Energieinfrastruktur" gesprochen. Die Kämpfe an der Front in der Ostukraine wären davon dem Plan zufolge zunächst nicht betroffen. Ein britischer Regierungssprecher sagte dazu, es lägen "verschiedene Optionen auf dem Tisch".

Starmer betonte anschließend die Bedeutung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Diese müssten unbedingt gestärkt werden und seien unverzichtbar, sagte der Premier, der sich als Brückenbauer zwischen Europa und US-Präsident Donald Trump versteht./mj/DP/stw