ROUNDUP/Bericht: Europäische Großprojekte verzögern sich und werden teurer

Heute im Fokus

Wall Street stärker erwartet -- DAX klettert -- Prozessauftakt: Teslas 'Autopilot'-Werbung -- 5.000 Stellen bei Lufthansa auf der Kippe -- Zoom, Commerzbank, Daimler & VW, Zalando, TUI im Fokus

EU-Kommission prüft mögliche Wettbewerbsverstöße bei Apple Pay. ZEW-Index gewinnt im Juni weiter an Boden. WACKER CHEMIE will 2020 in der Corona-Krise noch mehr sparen. Hapag-Lloyd-Aktie mit hohen Gewinnen nach Analystenkommentar. Vonovia sieht nach Corona bessere Chancen für Einstieg in Frankreich. Großaktionär Cerberus erhöht Druck auf Commerzbank-Spitze. Frankfurter Flughafen leidet weiter heftig unter Corona-Folgen.