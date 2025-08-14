DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.460 +1,1%Nas21.657 +1,3%Bitcoin102.716 +0,5%Euro1,1669 +0,5%Öl66,10 -0,9%Gold3.348 +0,1%
ROUNDUP/Bericht: Gouverneur für Nachkriegs-Gaza im Gespräch

12.08.25 19:40 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Ein palästinensischer Geschäftsmann ist einem israelischen Zeitungsbericht zufolge als möglicher Gouverneur des Gazastreifens für die Zeit nach dem Krieg im Gespräch. Die Zeitung "Jediot Achronot" berichtete, eine entsprechende Initiative laufe seit Monaten hinter den Kulissen. Es handele sich um den palästinensischen Geschäftsmann Samir Hulileh.

Posten unter der Ägide der Arabischen Liga

Hulileh soll demnach unter Schirmherrschaft der Arabischen Liga agieren und sowohl für Israel als auch für die USA akzeptabel auf dem Posten sein. Ziel sei es, den Übergang zur "Zeit danach" in Gaza in Fragen der Verwaltung des Gebiets vorzubereiten.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt als eines der Prinzipien zur Beendigung des Krieges die Errichtung einer Israel gegenüber friedlich gesonnenen Zivilregierung ohne eine Beteiligung der Hamas oder der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) genannt.

Bekannte Führungspersönlichkeit

Hulileh wohnt in Ramallah und ist dem Bericht zufolge ein bekannter Ökonom sowie eine politische und wirtschaftliche Führungspersönlichkeit in der PA. Er bekleidete mehrere Spitzenposten und gilt als enger Vertrauter des palästinensisch-amerikanischen Milliardärs Bashar Masri, der für seine guten Kontakte zur Regierung von US-Präsident Donald Trump bekannt ist.

Hulileh sagte dem palästinensischen Radiosender Adschjal, er sei bereit, Verantwortung für Gaza zu übernehmen. Er werde dies aber nicht ohne Zustimmung der Palästinensischen Autonomiebehörde tun. Angesichts der israelischen Ablehnung jeglicher Rolle für die PA müssten die Beteiligten "kreativ" sein, um eine Lösung zu finden, sagte er.

Ägyptischer Plan für Übergangszeit in Gaza

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete unter Berufung auf das Büro des Präsidenten der Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, zur künftigen Verwaltung des Gazastreifens sei nur der Staat Palästina befugt, "vertreten durch die Regierung oder ein vereinbartes Verwaltungsgremium".

Ägypten hatte im März einen Plan zum Wiederaufbau des in weiten Teilen zerstörten Gazastreifens vorgelegt. Dieser sieht ein palästinensisches Gremium aus Technokraten vor, das für zunächst sechs Monate die Verwaltung Gazas übernehmen soll. Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti sagte dem Fernsehsender Sky News Arabia, geplant sei ein aus 15 Technokraten bestehender Ausschuss unter "Aufsicht" der PA. Dem Plan zufolge soll die Autonomiebehörde nach der Übergangsphase vollständig die Kontrolle übernehmen. Israel und die USA lehnen den Plan ab./mak/DP/he