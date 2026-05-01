DAX25.185 -0,8%Est506.064 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -2,2%Nas26.583 +0,9%Bitcoin65.714 -1,0%Euro1,1629 -0,1%Öl100,3 +4,1%Gold4.506 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Ferrari, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX letztlich von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX letztlich von Gewinnmitnahmen belastet
Trotz Waffenruhe: US-Militär greift Ziele im Iran und Minenleger-Boote an Trotz Waffenruhe: US-Militär greift Ziele im Iran und Minenleger-Boote an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Bericht: Internetsperre im Iran teilweise aufgehoben

26.05.26 17:39 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die nahezu vollständige Internetblockade im Iran ist einem Bericht zufolge teilweise wieder aufgehoben worden. Live-Daten zeigten, dass Internetverbindungen nach mehr als zwei Monaten teils wiederhergestellt worden seien, berichtete die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks auf X. Es handelte sich demnach um "die längste landesweite Internetabschaltung in der jüngeren Geschichte". Es sei jedoch unklar, ob die Wiederherstellung von Dauer sein wird.

Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten am Dienstag einen Anstieg des Webtraffics im Vergleich zu den vergangenen Wochen.

Iranische Medien bestätigen teilweise Aufhebung der Sperre

Iranische Medien bestätigten unterdessen die teilweise Aufhebung der Sperre nach rund drei Monaten. Die Nachrichtenagentur Isna berichtete unter Berufung auf die nationale Telekommunikationsgesellschaft, dass der Zugang zum internationalen Internet für alle privaten und geschäftlichen Kunden des Unternehmens über die Breitbandanschlüsse wiederhergestellt worden sei.

Aus dem Iran berichteten einige Nutzer, dass sie wieder Freunde und Familien im Ausland erreichen konnten. Andere blieben weiter offline, vor allem Nutzer mit mobilem Internet.

Sperrung hatte erhebliche wirtschaftliche Folgen

Am Montag hatte Präsident Massud Peseschkian die Freischaltung des internationalen Internets iranischen Angaben zufolge angeordnet. Ein konkretes Datum für die Entsperrung wurde bislang nicht genannt. Mitte Mai hatten iranische Medien jedoch über eine mögliche Freischaltung am 5. Juni berichtet.

Die Regierung hatte den Zugang zum weltweiten Internet seit Kriegsbeginn am 28. Februar nahezu vollständig blockiert. Seither konnten die rund 90 Millionen Iraner nur das sogenannte "nationale Internet" nutzen, in dem ausschließlich staatlich genehmigte Webseiten erreichbar sind. Die Sperre hatte neben gesellschaftlichen auch erhebliche wirtschaftliche Folgen.

Irans Internet unterliegt auch in Friedenszeiten strenger Zensur. Viele Webseiten und auch Apps sind gesperrt. Um soziale Medien und Netzwerke wie etwa Instagram, TikTok und YouTube zu nutzen, gehören teure lokale Tunneldienste (VPN) für einen Großteil der Nutzer zum Alltag./arb/DP/men