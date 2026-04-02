ROUNDUP: Bericht über Tote nach israelischen Angriffen im Südlibanon

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Luftangriffen hat es laut einem Medienbericht erneut Tote im Südlibanon gegeben. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete am Morgen sechs Todesopfer in dem Ort Kfar Hatta. Den Angaben zufolge soll es sich dabei um eine vertriebene Familie gehandelt haben.

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Die libanesische Armee teilte später mit, dass ein Soldat bei einem israelischen Luftangriff getötet worden sei.

Bei einem weiteren Luftangriff - ebenfalls im Südlibanon - seien am frühen Morgen mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur NNA in einer weiteren Meldung. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten. Im nördlichen Nachbarland Libanon geht sie derzeit eigenen Angaben zufolge auch am Boden gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor.

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Die Hisbollah feuerte im Laufe des Tages wieder mehrfach Raketen auf Nordisrael. Am Nachmittag behandelte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom eigenen Angaben zufolge sechs Leichtverletzte sowie mehrere Menschen wegen Angstzuständen in der arabischen Ortschaft Deir al-Asad. Laut israelischen Medien war dort eine Rakete der Hisbollah auf offenes Gelände gestürzt und explodiert./cir/DP/he